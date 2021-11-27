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На месте взрыва газа в Николаевской области нашли тело женщины
На месте взрыва газа в Николаевской области нашли тело женщины - РИА Новости, 27.11.2021
На месте взрыва газа в Николаевской области нашли тело женщины
Тело женщины обнаружено на месте взрыва газа в пятиэтажном доме в городе Новая Одесса в Николаевской области Украины, сообщила в субботу днем пресс-служба... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T14:29
2021-11-27T14:29
2021-11-27T14:45
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николаевская область
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КИЕВ, 27 ноя – РИА Новости. Тело женщины обнаружено на месте взрыва газа в пятиэтажном доме в городе Новая Одесса в Николаевской области Украины, сообщила в субботу днем пресс-служба Госслужбы по ЧС.При взрыве газа были разрушены два этажа. Спасатели заявляли о трех пострадавших.Как говорится в сообщении на сайте Госслужбы по ЧС, в ходе разбора завалов в квартире на 4 этаже обнаружено тело женщины. "В настоящее время подразделениями ГСЧС с привлечением тяжелой инженерной техники продолжаются работы по демонтажу разрушенных элементов конструкций здания, извлечению тела и поиску возможных двух заблокированных лиц", - сообщает Госслужба по ЧС.Отмечается, что в результате взрыва были разрушены две квартиры на 4 этаже и еще две квартиры на пятом. Из поврежденного подъезда были эвакуированы 50 человек.
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в мире, николаевская область
14:29 27.11.2021 (обновлено: 14:45 27.11.2021)
На месте взрыва газа в Николаевской области нашли тело женщины
На месте взрыва газа в пятиэтажном доме в Николаевской области нашли тело женщины