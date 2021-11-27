https://ria.ru/20211127/vzryv-1761014819.html

В доме в Николаевской области прогремел взрыв

В доме в Николаевской области прогремел взрыв - РИА Новости, 27.11.2021

В доме в Николаевской области прогремел взрыв

Взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном жилом доме в городе Новая Одесса в Николаевской области на Украине, были разрушены два этажа, информация о жертвах... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T11:27

2021-11-27T11:27

2021-11-27T12:35

в мире

николаевская область

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КИЕВ, 27 ноя – РИА Новости. Взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном жилом доме в городе Новая Одесса в Николаевской области на Украине, были разрушены два этажа, информация о жертвах уточняется, сообщила в субботу утром пресс-служба Госслужбы страны по ЧС."Двадцать седьмого ноября в ГСЧС поступила информация, что в городе Новая Одесса в угловой части пятиэтажного жилого дома произошел взрыв бытового газа, в результате чего разрушены 4-й и 5-й этажи. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что к ликвидации последствий привлечены 20 спасателей и пять единиц техники."По состоянию на 10.50 (11.50 мск.) на 5-м этаже пострадали 3 человека, спасенные ГСЧС и переданные медикам. У одного человека предварительно перелом руки и повреждение позвоночника, 2 человека находятся в шоковом состоянии", - уточнили позже в Госслужбе по ЧС.

https://ria.ru/20211126/vzryv-1760868964.html

николаевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, николаевская область