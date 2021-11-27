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В доме в Николаевской области прогремел взрыв
В доме в Николаевской области прогремел взрыв - РИА Новости, 27.11.2021
В доме в Николаевской области прогремел взрыв
Взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном жилом доме в городе Новая Одесса в Николаевской области на Украине, были разрушены два этажа, информация о жертвах... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T11:27
2021-11-27T11:27
2021-11-27T12:35
в мире
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КИЕВ, 27 ноя – РИА Новости. Взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном жилом доме в городе Новая Одесса в Николаевской области на Украине, были разрушены два этажа, информация о жертвах уточняется, сообщила в субботу утром пресс-служба Госслужбы страны по ЧС."Двадцать седьмого ноября в ГСЧС поступила информация, что в городе Новая Одесса в угловой части пятиэтажного жилого дома произошел взрыв бытового газа, в результате чего разрушены 4-й и 5-й этажи. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что к ликвидации последствий привлечены 20 спасателей и пять единиц техники."По состоянию на 10.50 (11.50 мск.) на 5-м этаже пострадали 3 человека, спасенные ГСЧС и переданные медикам. У одного человека предварительно перелом руки и повреждение позвоночника, 2 человека находятся в шоковом состоянии", - уточнили позже в Госслужбе по ЧС.
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в мире, николаевская область
11:27 27.11.2021 (обновлено: 12:35 27.11.2021)
В доме в Николаевской области прогремел взрыв
В пятиэтажном доме в Николаевской области взорвался газ
КИЕВ, 27 ноя – РИА Новости.
Взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном жилом доме в городе Новая Одесса в Николаевской области
на Украине
, были разрушены два этажа, информация о жертвах уточняется, сообщила в субботу утром пресс-служба Госслужбы страны по ЧС.
"Двадцать седьмого ноября в ГСЧС поступила информация, что в городе Новая Одесса в угловой части пятиэтажного жилого дома произошел взрыв бытового газа, в результате чего разрушены 4-й и 5-й этажи. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что к ликвидации последствий привлечены 20 спасателей и пять единиц техники.
"По состоянию на 10.50 (11.50 мск.) на 5-м этаже пострадали 3 человека, спасенные ГСЧС и переданные медикам. У одного человека предварительно перелом руки и повреждение позвоночника, 2 человека находятся в шоковом состоянии", - уточнили позже в Госслужбе по ЧС.