https://ria.ru/20211127/vykhodnye-1760994714.html

Депутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходные

Депутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходные - РИА Новости, 27.11.2021

Депутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходные

Работающим россиянам нужно предоставлять дополнительные выходные дни не только для вакцинации, но и для ревакцинации от COVID-19, считает депутат Госдумы Федот... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T02:15

2021-11-27T02:15

2021-11-27T02:15

распространение коронавируса

общество

госдума рф

россия

федот тумусов

вакцинация россиян от covid-19

ревакцинация

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Работающим россиянам нужно предоставлять дополнительные выходные дни не только для вакцинации, но и для ревакцинации от COVID-19, считает депутат Госдумы Федот Тумусов. В интервью радио Sputnik он объяснил, почему это должно быть выгодно работодателям.В России работодателям рекомендовано предоставлять сотрудникам два выходных дня для прививки от коронавирусной инфекции — по одному дню на получение каждого компонента вакцины. Но этого недостаточно, Тумусов. После первичной прививки россиянину нужно дважды в год проходить ревакцинацию, напомнил он. По мнению депутата, руководителям предприятий и организаций стоило бы разрешать работникам брать выходные дни и для этой процедуры.Предоставление сотрудникам выходных дней для вакцинации и ревакцинации выгодно самим работодателям, уверен депутат."Предоставлять или не предоставлять выходной день (для вакцинации и ревакцинации. — Прим. ред.), определяет работодатель. С моей точки зрения, работодателю выгодно, чтобы работники не болели. Если человек заболеет, то он на какое-то время выйдет из строя. Это ударит по экономике предприятия", — сказал Тумусов.Снизить риск заражения коронавирусной инфекцией, а также уменьшить опасность госпитализации человека из-за тяжелого течения этого заболевания, можно только одним способом — с помощью вакцинации и последующих ревакцинаций, заключил депутат.

https://ria.ru/20211125/peskov-1760680452.html

https://ria.ru/20211121/vaktsinatsiya-1760077010.html

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общество, госдума рф, россия, федот тумусов, вакцинация россиян от covid-19, ревакцинация