Депутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходные
Депутат Госдумы Тумусов предложил предоставить россиянам допвыходные для ревакцинации
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Работающим россиянам нужно предоставлять дополнительные выходные дни не только для вакцинации, но и для ревакцинации от COVID-19, считает депутат Госдумы Федот Тумусов. В интервью радио Sputnik он объяснил, почему это должно быть выгодно работодателям.
В России работодателям рекомендовано предоставлять сотрудникам два выходных дня для прививки от коронавирусной инфекции — по одному дню на получение каждого компонента вакцины. Но этого недостаточно, Тумусов. После первичной прививки россиянину нужно дважды в год проходить ревакцинацию, напомнил он. По мнению депутата, руководителям предприятий и организаций стоило бы разрешать работникам брать выходные дни и для этой процедуры.
"Я сторонник того, чтобы не принуждать к вакцинации насильственными методами, я за то, чтобы стимулировать. Я считаю, что предоставление выходных дней — своего рода премия, поощрение тех, кто вакцинируется. То же самое при ревакцинации. К сожалению, ревакцинироваться надо через полгода", — отметил Тумусов.
Предоставление сотрудникам выходных дней для вакцинации и ревакцинации выгодно самим работодателям, уверен депутат.
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"Предоставлять или не предоставлять выходной день (для вакцинации и ревакцинации. — Прим. ред.), определяет работодатель. С моей точки зрения, работодателю выгодно, чтобы работники не болели. Если человек заболеет, то он на какое-то время выйдет из строя. Это ударит по экономике предприятия", — сказал Тумусов.
Снизить риск заражения коронавирусной инфекцией, а также уменьшить опасность госпитализации человека из-за тяжелого течения этого заболевания, можно только одним способом — с помощью вакцинации и последующих ревакцинаций, заключил депутат.