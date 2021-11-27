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Депутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходные
Депутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходные - РИА Новости, 27.11.2021
Депутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходные
Работающим россиянам нужно предоставлять дополнительные выходные дни не только для вакцинации, но и для ревакцинации от COVID-19, считает депутат Госдумы Федот... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T02:15
2021-11-27T02:15
распространение коронавируса
общество
госдума рф
россия
федот тумусов
вакцинация россиян от covid-19
ревакцинация
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Работающим россиянам нужно предоставлять дополнительные выходные дни не только для вакцинации, но и для ревакцинации от COVID-19, считает депутат Госдумы Федот Тумусов. В интервью радио Sputnik он объяснил, почему это должно быть выгодно работодателям.В России работодателям рекомендовано предоставлять сотрудникам два выходных дня для прививки от коронавирусной инфекции — по одному дню на получение каждого компонента вакцины. Но этого недостаточно, Тумусов. После первичной прививки россиянину нужно дважды в год проходить ревакцинацию, напомнил он. По мнению депутата, руководителям предприятий и организаций стоило бы разрешать работникам брать выходные дни и для этой процедуры.Предоставление сотрудникам выходных дней для вакцинации и ревакцинации выгодно самим работодателям, уверен депутат."Предоставлять или не предоставлять выходной день (для вакцинации и ревакцинации. — Прим. ред.), определяет работодатель. С моей точки зрения, работодателю выгодно, чтобы работники не болели. Если человек заболеет, то он на какое-то время выйдет из строя. Это ударит по экономике предприятия", — сказал Тумусов.Снизить риск заражения коронавирусной инфекцией, а также уменьшить опасность госпитализации человека из-за тяжелого течения этого заболевания, можно только одним способом — с помощью вакцинации и последующих ревакцинаций, заключил депутат.
https://ria.ru/20211125/peskov-1760680452.html
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общество, госдума рф, россия, федот тумусов, вакцинация россиян от covid-19, ревакцинация
02:15 27.11.2021
 
Депутат Тумусов предложил предоставить россиянам дополнительные выходные

Депутат Госдумы Тумусов предложил предоставить россиянам допвыходные для ревакцинации

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПрививка
Прививка - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Работающим россиянам нужно предоставлять дополнительные выходные дни не только для вакцинации, но и для ревакцинации от COVID-19, считает депутат Госдумы Федот Тумусов. В интервью радио Sputnik он объяснил, почему это должно быть выгодно работодателям.
В России работодателям рекомендовано предоставлять сотрудникам два выходных дня для прививки от коронавирусной инфекции — по одному дню на получение каждого компонента вакцины. Но этого недостаточно, Тумусов. После первичной прививки россиянину нужно дважды в год проходить ревакцинацию, напомнил он. По мнению депутата, руководителям предприятий и организаций стоило бы разрешать работникам брать выходные дни и для этой процедуры.

"Я сторонник того, чтобы не принуждать к вакцинации насильственными методами, я за то, чтобы стимулировать. Я считаю, что предоставление выходных дней — своего рода премия, поощрение тех, кто вакцинируется. То же самое при ревакцинации. К сожалению, ревакцинироваться надо через полгода", — отметил Тумусов.

Предоставление сотрудникам выходных дней для вакцинации и ревакцинации выгодно самим работодателям, уверен депутат.
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"Предоставлять или не предоставлять выходной день (для вакцинации и ревакцинации. — Прим. ред.), определяет работодатель. С моей точки зрения, работодателю выгодно, чтобы работники не болели. Если человек заболеет, то он на какое-то время выйдет из строя. Это ударит по экономике предприятия", — сказал Тумусов.
Снизить риск заражения коронавирусной инфекцией, а также уменьшить опасность госпитализации человека из-за тяжелого течения этого заболевания, можно только одним способом — с помощью вакцинации и последующих ревакцинаций, заключил депутат.
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