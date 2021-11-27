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На выборах в Киргизии проходит голосование вне помещений
На выборах в Киргизии проходит голосование вне помещений - РИА Новости, 27.11.2021
На выборах в Киргизии проходит голосование вне помещений
Голосование вне помещений проходит на парламентских выборах в Киргизии в субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центризбиркома республики. РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T08:45
2021-11-27T08:45
в мире
киргизия
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БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Голосование вне помещений проходит на парламентских выборах в Киргизии в субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центризбиркома республики."Сегодня, 27 ноября, в Кыргызстане проходит голосование вне помещения на выборах депутатов Жогорку Кенеша (парламента, - ред.) Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, голосовать вне помещения, согласно закону, имеют право граждане, которые внесены в списки избирателей, но по состоянию здоровья или инвалидности не могут прибыть на участок для голосования. А также люди, находящиеся в день голосования в больницах, в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и временно проживающие в отдаленных и труднодоступных районах, на участках отгонного животноводства. В исключительных случаях по решению соответствующей избирательной комиссии разрешается проголосовать вне участка также военнослужащим из отдаленных воинских частей, несущим службу сотрудникам органов внутренних дел и вахтовикам."Голосование вне помещения проводится с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности", - подчеркнули в пресс-службе.Как уточнили в ЦИК, заявление для голосования по одномандатным округам вне помещений подали более 12 785 человек, по партийным спискам - 13 396.Повторные выборы в парламент Киргизии указом президента назначены на 28 ноября. Они впервые пройдут по смешанной системе, за 54 мандата поборются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.
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в мире, киргизия
08:45 27.11.2021
 
На выборах в Киргизии проходит голосование вне помещений

На парламентских выборах в Киргизии проходит голосование вне помещений

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЖенщины с бюллетенями на одном из избирательных участков в Бишкеке
Женщины с бюллетенями на одном из избирательных участков в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БИШКЕК, 27 ноя - РИА Новости. Голосование вне помещений проходит на парламентских выборах в Киргизии в субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центризбиркома республики.
"Сегодня, 27 ноября, в Кыргызстане проходит голосование вне помещения на выборах депутатов Жогорку Кенеша (парламента, - ред.) Кыргызской Республики", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, голосовать вне помещения, согласно закону, имеют право граждане, которые внесены в списки избирателей, но по состоянию здоровья или инвалидности не могут прибыть на участок для голосования. А также люди, находящиеся в день голосования в больницах, в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и временно проживающие в отдаленных и труднодоступных районах, на участках отгонного животноводства. В исключительных случаях по решению соответствующей избирательной комиссии разрешается проголосовать вне участка также военнослужащим из отдаленных воинских частей, несущим службу сотрудникам органов внутренних дел и вахтовикам.
"Голосование вне помещения проводится с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности", - подчеркнули в пресс-службе.
Как уточнили в ЦИК, заявление для голосования по одномандатным округам вне помещений подали более 12 785 человек, по партийным спискам - 13 396.
Повторные выборы в парламент Киргизии указом президента назначены на 28 ноября. Они впервые пройдут по смешанной системе, за 54 мандата поборются кандидаты по партийным спискам, за еще 36 мест в парламенте - претенденты по одномандатным округам. Результаты предыдущих, прошедших в октябре 2020 года, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков в республике, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.
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