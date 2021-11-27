Володин планирует изучить комментарии по законопроектам о QR-кодах
Спикер Госдумы Володин заявил о намерении изучить комментарии по законопроектам о QR-кодах
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин планирует организовать работу по изучению всех комментариев, полученных им от пользователей в соцсетях по теме законопроектов о QR-кодах, политик признался, что не ожидал, что их будет так много.
Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы. Под записью спикера ГД в Telegram, где политик рассказал о проектах по QR-кодам, пользователи оставили более 600 тысяч комментариев, их количество постоянно растет.
"За прошедшие 3 дня получил от вас огромное количество сообщений, где вы высказываете свое мнение по поводу внесённых правительством в Госдуму законопроектов о QR-кодах. Не ожидал, что их будет так много", - написал Володин в своём Telegram-канале.
Он отметил, что будет организована работа по изучению всех комментариев. "Очевидно, одному с таким объёмом справиться не получится. Постараюсь организовать эту работу, чтобы ознакомиться со всеми комментариями, прозвучавшими от вас за это время", - добавил политик.
Председатель ГД поблагодарил пользователей за высказанную позицию и отметил, что в будущем будет использовать возможности социальных сетей для получения обратной связи.
Ранее Володин сообщил, что правительственные законопроекты о введении обязательных QR -кодов в общественных местах и на транспорте направлены до 14 декабря в рассылку в регионы и ведомства, кроме того, в адрес Госдумы и депутатов поступило более 120 тысяч обращений в связи с проектами, предстоит диалог с правительством. В посте Володин также поддержал открытое письмо российских врачей противникам вакцинации и отметил, что в ГД делается все возможное для того, чтобы сохранить работоспособность парламента.