https://ria.ru/20211127/vandalizm-1761050033.html
Блогера, осквернившего портрет ветерана, арестовали
Блогера, осквернившего портрет ветерана, арестовали - РИА Новости, 27.11.2021
Блогера, осквернившего портрет ветерана, арестовали
Девятнадцатилетний москвич, осквернивший портрет ветерана в Измайлово, заключен под стражу до 25 января следующего года, сообщает столичная прокуратура в своем... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T17:37
2021-11-27T17:37
2021-11-27T17:41
происшествия
москва
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Девятнадцатилетний москвич, осквернивший портрет ветерана в Измайлово, заключен под стражу до 25 января следующего года, сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что некий блогер помочился на памятный стенд в Измайлово, где была размещена информация о ветеране Великой Отечественной войны. Прокуратура Москвы предъявила ему обвинение."️С учетом позиции прокуратуры Измайловский районный суд избрал в отношении 19-летнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 января 2022 года", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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происшествия, москва, великая отечественная война (1941-1945)
17:37 27.11.2021 (обновлено: 17:41 27.11.2021)
Блогера, осквернившего портрет ветерана, арестовали
Блогера, осквернившего портрет ветерана в Измайлово, арестовали до 25 января