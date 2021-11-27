https://ria.ru/20211127/vandalizm-1761050033.html

Блогера, осквернившего портрет ветерана, арестовали

Блогера, осквернившего портрет ветерана, арестовали - РИА Новости, 27.11.2021

Блогера, осквернившего портрет ветерана, арестовали

Девятнадцатилетний москвич, осквернивший портрет ветерана в Измайлово, заключен под стражу до 25 января следующего года, сообщает столичная прокуратура в своем... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T17:37

2021-11-27T17:37

2021-11-27T17:41

происшествия

москва

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Девятнадцатилетний москвич, осквернивший портрет ветерана в Измайлово, заключен под стражу до 25 января следующего года, сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что некий блогер помочился на памятный стенд в Измайлово, где была размещена информация о ветеране Великой Отечественной войны. Прокуратура Москвы предъявила ему обвинение."️С учетом позиции прокуратуры Измайловский районный суд избрал в отношении 19-летнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 января 2022 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211125/bloger-1760662230.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, великая отечественная война (1941-1945)