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В Британии число жертв от урагана "Арвен" возросло до трех, сообщили СМИ
В Британии число жертв от урагана "Арвен" возросло до трех, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.11.2021
В Британии число жертв от урагана "Арвен" возросло до трех, сообщили СМИ
Число жертв урагана "Арвен" в Британии возросло до трех человек после того, дерево упало на машину в Абердиншире, Шотландия, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T20:47
2021-11-27T20:47
2021-11-27T20:47
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ЛОНДОН, 27 ноя - РИА Новости. Число жертв урагана "Арвен" в Британии возросло до трех человек после того, дерево упало на машину в Абердиншире, Шотландия, сообщает телеканал Sky News.По его данным, погибшему мужчине было 35 лет.Ранее сообщалось о двух жертвах.Национальная метеорологическая служба Великобритании Met Office в пятницу выпустила "красное" предупреждение в связи с надвигающимся на страну штормом. Самый разрушительный ветер с порывами более 80 миль в час ожидается в прибрежных районах на восточном побережье Шотландии и северо-востоке Англии. Помимо сильных ветров, шторм "Арвен" принесет снег на возвышенности Шотландии и северной Англии. Также метеорологи прогнозировали, что шторм несет с собой риск нарушения движения, отключения электроэнергии и потенциального ущерба недвижимости, особенно вблизи побережья.
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в мире, великобритания, шотландия, англия
В Британии число жертв от урагана "Арвен" возросло до трех, сообщили СМИ
Sky News: в Британии число жертв от урагана "Арвен" возросло до трех человек