https://ria.ru/20211127/uragan-1761068410.html

В Британии число жертв от урагана "Арвен" возросло до трех, сообщили СМИ

В Британии число жертв от урагана "Арвен" возросло до трех, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.11.2021

В Британии число жертв от урагана "Арвен" возросло до трех, сообщили СМИ

Число жертв урагана "Арвен" в Британии возросло до трех человек после того, дерево упало на машину в Абердиншире, Шотландия, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T20:47

2021-11-27T20:47

2021-11-27T20:47

в мире

великобритания

шотландия

англия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151819/77/1518197717_0:113:3242:1937_1920x0_80_0_0_e8afa4616c41df398c2b01c0d92dd1ed.jpg

ЛОНДОН, 27 ноя - РИА Новости. Число жертв урагана "Арвен" в Британии возросло до трех человек после того, дерево упало на машину в Абердиншире, Шотландия, сообщает телеканал Sky News.По его данным, погибшему мужчине было 35 лет.Ранее сообщалось о двух жертвах.Национальная метеорологическая служба Великобритании Met Office в пятницу выпустила "красное" предупреждение в связи с надвигающимся на страну штормом. Самый разрушительный ветер с порывами более 80 миль в час ожидается в прибрежных районах на восточном побережье Шотландии и северо-востоке Англии. Помимо сильных ветров, шторм "Арвен" принесет снег на возвышенности Шотландии и северной Англии. Также метеорологи прогнозировали, что шторм несет с собой риск нарушения движения, отключения электроэнергии и потенциального ущерба недвижимости, особенно вблизи побережья.

https://ria.ru/20211127/velikobritaniya-1761050769.html

великобритания

шотландия

англия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, великобритания, шотландия, англия