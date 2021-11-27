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В ОБСЕ заявили о систематических препятствиях работе миссии на Украине
В ОБСЕ заявили о систематических препятствиях работе миссии на Украине - РИА Новости, 27.11.2021
В ОБСЕ заявили о систематических препятствиях работе миссии на Украине
Действующий председатель ОБСЕ Анн Линде и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид выразили обеспокоенность препятствиями свободе передвижения Специальной... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T17:29
2021-11-27T17:54
в мире
украина
обсе
ситуация в днр и лнр
анн линде (мид швеции)
хельга мария шмид
донецкая область
луганская область
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ВЕНА, 27 ноя - РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ Анн Линде и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид выразили обеспокоенность препятствиями свободе передвижения Специальной мониторинговой миссии на Украине."Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид выразили обеспокоенность систематическими и неприемлемыми препятствиями свободе передвижения, с которыми Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине сейчас сталкивается в неподконтрольных правительству регионах Украины, в частности в Луганске", - говорится в заявлении.Они призвали немедленно устранить все препятствия, которые ощутимо сказываются на работе миссии.Как следует из заявления, вооруженные формирования за последнюю неделю блокировали переход патрулей миссии вдоль линии соприкосновения в нескольких местах в Луганской области и в двух случаях в Донецкой области.ОБСЕ напоминает, что, согласно решению Постсовета ОБСЕ № 1117, миссия должна обладать "безопасным доступом" по всей стране. Согласно своему мандату миссия также должна сообщать о всех препятствиях своей работе.
https://ria.ru/20211013/obse-1754442629.html
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украина
донецкая область
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в мире, украина, обсе, ситуация в днр и лнр, анн линде (мид швеции), хельга мария шмид, донецкая область, луганская область
17:29 27.11.2021 (обновлено: 17:54 27.11.2021)
 
В ОБСЕ заявили о систематических препятствиях работе миссии на Украине

Руководство ОБСЕ обеспокоено систематическими препятствиями работе миссии на Украине

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ВЕНА, 27 ноя - РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ Анн Линде и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид выразили обеспокоенность препятствиями свободе передвижения Специальной мониторинговой миссии на Украине.
"Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид выразили обеспокоенность систематическими и неприемлемыми препятствиями свободе передвижения, с которыми Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине сейчас сталкивается в неподконтрольных правительству регионах Украины, в частности в Луганске", - говорится в заявлении.
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Как следует из заявления, вооруженные формирования за последнюю неделю блокировали переход патрулей миссии вдоль линии соприкосновения в нескольких местах в Луганской области и в двух случаях в Донецкой области.
ОБСЕ напоминает, что, согласно решению Постсовета ОБСЕ № 1117, миссия должна обладать "безопасным доступом" по всей стране. Согласно своему мандату миссия также должна сообщать о всех препятствиях своей работе.
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В миреУкраинаОБСЕСитуация в ДНР и ЛНРАнн Линде (МИД Швеции)Хельга Мария ШмидДонецкая областьЛуганская область
 
 
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