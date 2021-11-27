https://ria.ru/20211127/ukraina-1761049019.html

В ОБСЕ заявили о систематических препятствиях работе миссии на Украине

В ОБСЕ заявили о систематических препятствиях работе миссии на Украине - РИА Новости, 27.11.2021

В ОБСЕ заявили о систематических препятствиях работе миссии на Украине

Действующий председатель ОБСЕ Анн Линде и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид выразили обеспокоенность препятствиями свободе передвижения Специальной... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T17:29

2021-11-27T17:29

2021-11-27T17:54

в мире

украина

обсе

ситуация в днр и лнр

анн линде (мид швеции)

хельга мария шмид

донецкая область

луганская область

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ВЕНА, 27 ноя - РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ Анн Линде и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид выразили обеспокоенность препятствиями свободе передвижения Специальной мониторинговой миссии на Украине."Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид выразили обеспокоенность систематическими и неприемлемыми препятствиями свободе передвижения, с которыми Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине сейчас сталкивается в неподконтрольных правительству регионах Украины, в частности в Луганске", - говорится в заявлении.Они призвали немедленно устранить все препятствия, которые ощутимо сказываются на работе миссии.Как следует из заявления, вооруженные формирования за последнюю неделю блокировали переход патрулей миссии вдоль линии соприкосновения в нескольких местах в Луганской области и в двух случаях в Донецкой области.ОБСЕ напоминает, что, согласно решению Постсовета ОБСЕ № 1117, миссия должна обладать "безопасным доступом" по всей стране. Согласно своему мандату миссия также должна сообщать о всех препятствиях своей работе.

https://ria.ru/20211013/obse-1754442629.html

https://ria.ru/20211115/narusheniya-1759053541.html

украина

донецкая область

луганская область

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в мире, украина, обсе, ситуация в днр и лнр, анн линде (мид швеции), хельга мария шмид, донецкая область, луганская область