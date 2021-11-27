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На Украине продлили домашний арест экс-судье Чаусу
На Украине продлили домашний арест экс-судье Чаусу - РИА Новости, 27.11.2021
На Украине продлили домашний арест экс-судье Чаусу
Высший антикоррупционный суд Украины продлил меру пресечения экс-судье Николаю Чаусу, обвиняемому во взяточничестве, до 24 января, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T10:49
2021-11-27T10:56
в мире
сша
молдавия
винницкая область
верховная рада украины
николай чаус
страна.ua
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КИЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины продлил меру пресечения экс-судье Николаю Чаусу, обвиняемому во взяточничестве, до 24 января, сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры."В Высшем антикоррупционном суде состоялось подготовительное заседание по делу в отношении бывшего судьи Днепровского районного суда города Киева, требовавшего и получившего 150 тысяч долларов США неправомерной выгоды… Коллегия судей ВАКС отказала стороне защиты в изменении меры пресечения, которая была избрана обвиняемому, и продлила меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 24 января 2022 года", - говорится в сообщении в Facebook САП.Отмечается, что рассмотрение дела по сути начнется 30 ноября 2021 года.Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали Чауса в больнице "Феофания" в Киеве по подозрению в получении неправомерной выгоды. До этого издание "Страна.ua" сообщило, что Чаус, который ранее пропал в Молдавии, объявился в селе в Винницкой области и заявил правоохранителям, что был похищен.Чаус был задержан в августе 2016 года на Украине при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Позже Верховная рада Украины дала согласие на его арест, однако к тому времени судья покинул страну. В генпрокуратуре Украины сообщали, что судью задержали в Молдавии. В Кишиневе он просил предоставить политическое убежище, получил отказ и опротестовал решение суда.
https://ria.ru/20210804/chaus-1744426168.html
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в мире, сша, молдавия, винницкая область, верховная рада украины, николай чаус, страна.ua
10:49 27.11.2021 (обновлено: 10:56 27.11.2021)
 
На Украине продлили домашний арест экс-судье Чаусу

На Украине продлили домашний арест экс-судье Чаусу, обвиняемому во взяточничестве

© @chausua/TekegramСкриншот видеообращения Николая Чауса
Скриншот видеообращения Николая Чауса
© @chausua/Tekegram
Читать ria.ru в
КИЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд Украины продлил меру пресечения экс-судье Николаю Чаусу, обвиняемому во взяточничестве, до 24 января, сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"В Высшем антикоррупционном суде состоялось подготовительное заседание по делу в отношении бывшего судьи Днепровского районного суда города Киева, требовавшего и получившего 150 тысяч долларов США неправомерной выгоды… Коллегия судей ВАКС отказала стороне защиты в изменении меры пресечения, которая была избрана обвиняемому, и продлила меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 24 января 2022 года", - говорится в сообщении в Facebook САП.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 23:33
Антикоррупционный суд Украины отправил под домашний арест экс-судью Чауса
Отмечается, что рассмотрение дела по сути начнется 30 ноября 2021 года.
Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали Чауса в больнице "Феофания" в Киеве по подозрению в получении неправомерной выгоды. До этого издание "Страна.ua" сообщило, что Чаус, который ранее пропал в Молдавии, объявился в селе в Винницкой области и заявил правоохранителям, что был похищен.
Чаус был задержан в августе 2016 года на Украине при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Позже Верховная рада Украины дала согласие на его арест, однако к тому времени судья покинул страну. В генпрокуратуре Украины сообщали, что судью задержали в Молдавии. В Кишиневе он просил предоставить политическое убежище, получил отказ и опротестовал решение суда.
Автомобиль украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 16:01
Бывшего украинского судью Чауса нашли под Винницей в одних трусах
 
В миреСШАМолдавияВинницкая областьВерховная Рада УкраиныНиколай ЧаусСтрана.ua
 
 
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