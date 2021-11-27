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"Украина нарывается на войну и надеется на Запад, но это ей выйдет боком"
"Напугали собаку колбаской": болгары высмеяли угрозы Украины в адрес России - РИА Новости, 27.11.2021
"Украина нарывается на войну и надеется на Запад, но это ей выйдет боком"
Читатели болгарского издания "Факти" раскритиковали заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о сдерживании "российской агрессии". В частности, министр... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T09:25
2021-11-27T17:30
украина
киев
москва
дмитрий песков
нато
мид украины
дмитрий кулеба
россия
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Читатели болгарского издания "Факти" раскритиковали заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о сдерживании "российской агрессии". В частности, министр подчеркнул, что новое "нападение" со стороны Москвы "будет слишком дорого стоить".Пользователи, в свою очередь, сочли такие высказывания голословными и призвали киевские власти не вести себя настолько самоуверенно по отношению к соседу."И не надоело украинцам, что Россия все на них нападает и никак не нападет? Вот уже шесть лет", — отметил Некой си."Россия поразительно похожа на большого благовоспитанного медведя, на которого лают бродячие собаки. Судя по всему, у последних есть серьезные причины отвлекать население от реальных проблем", — считает МалкоЛогика."XXI век, украинские силы продолжают совершать набеги на русскоязычные села в стране. Ведут себя так, будто Минских соглашений нет, а вместо того, чтобы призывать их к ответу, НАТО приглашает их на свои встречи", — посетовал Наблюдатель."Видимо, Украина нарывается на войну и надеется на Запад, но это ей выйдет боком", — предположил ЕРДО."Напугали собаку колбаской. Да Путин их с духовым оркестром победит", — подытожили читатели.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за якобы усиления "агрессивных действий" со стороны Москвы у границ Украины. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах собственной территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — и смешны, и опасны. Москва также не раз отвергала обвинения в "агрессивных действиях", напоминая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" Запад использует как предлог, чтобы разместить больше своей военной техники вблизи российских границ.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211127/pogoda-1760999121.html
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украина, киев, москва, дмитрий песков, нато, мид украины, дмитрий кулеба, россия
09:25 27.11.2021 (обновлено: 17:30 27.11.2021)
 
"Напугали собаку колбаской": болгары высмеяли угрозы Украины в адрес России

Читатели "Факти" об угрозах Украины в адрес России: Путин победит их с духовым оркестром

© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© Фото : Министерство обороны Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Читатели болгарского издания "Факти" раскритиковали заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о сдерживании "российской агрессии". В частности, министр подчеркнул, что новое "нападение" со стороны Москвы "будет слишком дорого стоить".
Пользователи, в свою очередь, сочли такие высказывания голословными и призвали киевские власти не вести себя настолько самоуверенно по отношению к соседу.
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"И не надоело украинцам, что Россия все на них нападает и никак не нападет? Вот уже шесть лет", — отметил Некой си.
"Россия поразительно похожа на большого благовоспитанного медведя, на которого лают бродячие собаки. Судя по всему, у последних есть серьезные причины отвлекать население от реальных проблем", — считает МалкоЛогика.
"XXI век, украинские силы продолжают совершать набеги на русскоязычные села в стране. Ведут себя так, будто Минских соглашений нет, а вместо того, чтобы призывать их к ответу, НАТО приглашает их на свои встречи", — посетовал Наблюдатель.
"Видимо, Украина нарывается на войну и надеется на Запад, но это ей выйдет боком", — предположил ЕРДО.
"Напугали собаку колбаской. Да Путин их с духовым оркестром победит", — подытожили читатели.
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Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за якобы усиления "агрессивных действий" со стороны Москвы у границ Украины. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах собственной территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — и смешны, и опасны. Москва также не раз отвергала обвинения в "агрессивных действиях", напоминая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" Запад использует как предлог, чтобы разместить больше своей военной техники вблизи российских границ.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
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УкраинаКиевМоскваДмитрий ПесковНАТОМИД УкраиныДмитрий КулебаРоссия
 
 
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