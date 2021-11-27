https://ria.ru/20211127/ukraina-1761005328.html

"Украина нарывается на войну и надеется на Запад, но это ей выйдет боком"

"Напугали собаку колбаской": болгары высмеяли угрозы Украины в адрес России - РИА Новости, 27.11.2021

"Украина нарывается на войну и надеется на Запад, но это ей выйдет боком"

Читатели болгарского издания "Факти" раскритиковали заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о сдерживании "российской агрессии". В частности, министр... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T09:25

2021-11-27T09:25

2021-11-27T17:30

украина

киев

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дмитрий песков

нато

мид украины

дмитрий кулеба

россия

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Читатели болгарского издания "Факти" раскритиковали заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о сдерживании "российской агрессии". В частности, министр подчеркнул, что новое "нападение" со стороны Москвы "будет слишком дорого стоить".Пользователи, в свою очередь, сочли такие высказывания голословными и призвали киевские власти не вести себя настолько самоуверенно по отношению к соседу."И не надоело украинцам, что Россия все на них нападает и никак не нападет? Вот уже шесть лет", — отметил Некой си."Россия поразительно похожа на большого благовоспитанного медведя, на которого лают бродячие собаки. Судя по всему, у последних есть серьезные причины отвлекать население от реальных проблем", — считает МалкоЛогика."XXI век, украинские силы продолжают совершать набеги на русскоязычные села в стране. Ведут себя так, будто Минских соглашений нет, а вместо того, чтобы призывать их к ответу, НАТО приглашает их на свои встречи", — посетовал Наблюдатель."Видимо, Украина нарывается на войну и надеется на Запад, но это ей выйдет боком", — предположил ЕРДО."Напугали собаку колбаской. Да Путин их с духовым оркестром победит", — подытожили читатели.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за якобы усиления "агрессивных действий" со стороны Москвы у границ Украины. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах собственной территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В МИД ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — и смешны, и опасны. Москва также не раз отвергала обвинения в "агрессивных действиях", напоминая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" Запад использует как предлог, чтобы разместить больше своей военной техники вблизи российских границ.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211127/pogoda-1760999121.html

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https://ria.ru/20211125/prichina-1760742938.html

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