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В США раскрыли план масштабного удара по России
В США раскрыли план масштабного удара по России - РИА Новости, 27.11.2021
В США раскрыли план масштабного удара по России
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в статье для 19Fortyfive раскрыл план удара по позициям России на постсоветском... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T17:25
2021-11-27T20:36
политика
украина
грузия
сша
южная осетия
белоруссия
молдавия
абхазия
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в статье для 19Fortyfive раскрыл план удара по позициям России на постсоветском пространстве.По его словам, Москва стремится распространить свое влияние на "серую зону", которая простирается к востоку от НАТО и включает в себя Украину, Белоруссию, Молдавию и Закавказье. Неспособность Запада противостоять России в этих регионах демонстрирует его близорукость, считает эксперт."Наращивание военной помощи Украине, блокирование "Северного потока — 2", бойкотирование российской нефти и другие дипломатические и экономические санкции — это оправданные меры, но их недостаточно", — подчеркнул Болтон.По мнению экс-советника главы Белого дома, Соединенные Штаты и НАТО в целом должны перейти к наступательным действиям: начать распутывать "замороженные конфликты" постсоветского пространства и устранять другие препятствия, которые мешают странам "серой зоны" вступить в Североатлантический альянс. Так, он привел в пример ситуацию с Приднестровьем и Молдавией. Кроме того, Болтон призвал обратить внимание на проблематику Абхазии и Южной Осетии. Американский политик предположил, что все эти конфликты помогут отвлечь внимание Москвы от украинского направления.По его мнению, НАТО должна четко определить, какие государства "серой зоны" уже сейчас серьезно претендуют на членство в альянсе, чтобы ослабить влияние России на них. Специалист предложил недвусмысленно донести до Москвы намерения Запада в регионе и его волю к достижению своих целей.Североатлантическому альянсу после катастрофической эвакуации войск из Афганистана необходимо показать, что он все еще жив, подытожил Болтон.
https://ria.ru/20211119/spetsnaz-1759849079.html
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политика, украина, грузия, сша, южная осетия, белоруссия, молдавия, абхазия, приднестровская молдавская республика, нато, восточная европа, северный поток — 2, россия
17:25 27.11.2021 (обновлено: 20:36 27.11.2021)
 
В США раскрыли план масштабного удара по России

Бывший советник Трампа озвучил план удара по России на постсоветском пространстве

© AP Photo / TT Agency/Susanne LindholmАмериканские истребители на аэродроме в Швеции во время учений войск НАТО в Балтийском регионе
Американские истребители на аэродроме в Швеции во время учений войск НАТО в Балтийском регионе - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© AP Photo / TT Agency/Susanne Lindholm
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в статье для 19Fortyfive раскрыл план удара по позициям России на постсоветском пространстве.
По его словам, Москва стремится распространить свое влияние на "серую зону", которая простирается к востоку от НАТО и включает в себя Украину, Белоруссию, Молдавию и Закавказье. Неспособность Запада противостоять России в этих регионах демонстрирует его близорукость, считает эксперт.
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"Наращивание военной помощи Украине, блокирование "Северного потока — 2", бойкотирование российской нефти и другие дипломатические и экономические санкции — это оправданные меры, но их недостаточно", — подчеркнул Болтон.
По мнению экс-советника главы Белого дома, Соединенные Штаты и НАТО в целом должны перейти к наступательным действиям: начать распутывать "замороженные конфликты" постсоветского пространства и устранять другие препятствия, которые мешают странам "серой зоны" вступить в Североатлантический альянс. Так, он привел в пример ситуацию с Приднестровьем и Молдавией. Кроме того, Болтон призвал обратить внимание на проблематику Абхазии и Южной Осетии. Американский политик предположил, что все эти конфликты помогут отвлечь внимание Москвы от украинского направления.
По его мнению, НАТО должна четко определить, какие государства "серой зоны" уже сейчас серьезно претендуют на членство в альянсе, чтобы ослабить влияние России на них. Специалист предложил недвусмысленно донести до Москвы намерения Запада в регионе и его волю к достижению своих целей.
Североатлантическому альянсу после катастрофической эвакуации войск из Афганистана необходимо показать, что он все еще жив, подытожил Болтон.
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