https://ria.ru/20211127/tseny-1760993958.html

Эксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиям

Эксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиям - РИА Новости, 27.11.2021

Эксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиям

Осенью цена на картофель обычно снижается, поскольку собран новый урожай, однако в этом году урожай картофеля оказался "не самым лучшим", что привело к росту... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T01:15

2021-11-27T01:15

2021-11-27T01:15

экономика

продукты

питание

еда

цены

россия

марина строгая

инвестиционно-аграрный фонд

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Осенью цена на картофель обычно снижается, поскольку собран новый урожай, однако в этом году урожай картофеля оказался "не самым лучшим", что привело к росту цены на него, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор "Инвестиционно-Аграрного Фонда" Марина Строгая.Она отметила, что в дополнение к тому, что этот год значительно уступает прошлому по урожайности, есть еще фактор дефицита удобрений, который также стал следствием пандемии.Все это приведет к повышению цен на овощи практически по всем позициям, заключила эксперт.

https://ria.ru/20211103/tseny-1757632963.html

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2021

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экономика, продукты, питание, еда, цены, россия, марина строгая, инвестиционно-аграрный фонд