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Эксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиям
Эксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиям - РИА Новости, 27.11.2021
Эксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиям
Осенью цена на картофель обычно снижается, поскольку собран новый урожай, однако в этом году урожай картофеля оказался "не самым лучшим", что привело к росту... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T01:15
2021-11-27T01:15
2021-11-27T01:15
экономика
продукты
питание
еда
цены
россия
марина строгая
инвестиционно-аграрный фонд
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Осенью цена на картофель обычно снижается, поскольку собран новый урожай, однако в этом году урожай картофеля оказался "не самым лучшим", что привело к росту цены на него, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор "Инвестиционно-Аграрного Фонда" Марина Строгая.Она отметила, что в дополнение к тому, что этот год значительно уступает прошлому по урожайности, есть еще фактор дефицита удобрений, который также стал следствием пандемии.Все это приведет к повышению цен на овощи практически по всем позициям, заключила эксперт.
https://ria.ru/20211103/tseny-1757632963.html
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экономика, продукты, питание, еда, цены, россия, марина строгая, инвестиционно-аграрный фонд
Эксперт назвала продукт, который вырастет в цене вопреки ожиданиям
Эксперт Строгая: цена на картофель вырастет из-за плохого урожая