https://ria.ru/20211127/tsentr-1761035625.html

Пострадавшую при ЧП в Дзержинске доставили в ожоговый центр

Пострадавшую при ЧП в Дзержинске доставили в ожоговый центр - РИА Новости, 27.11.2021

Пострадавшую при ЧП в Дзержинске доставили в ожоговый центр

Одну из пострадавших при ЧП на заводе имени Свердлова в Дзержинске доставили в ожоговый центр в Нижнем Новгороде, вторая госпитализирована с гипертоническим... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T14:52

2021-11-27T14:52

2021-11-27T15:29

происшествия

нижегородская область

дзержинск (нижегородская область)

нижний новгород

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноя - РИА Новости. Одну из пострадавших при ЧП на заводе имени Свердлова в Дзержинске доставили в ожоговый центр в Нижнем Новгороде, вторая госпитализирована с гипертоническим кризом, сообщает минздрав Нижегородской области."Одна из пострадавших в состоянии средней степени тяжести с ожогами доставлена в ожоговый центр Приволжского медицинского исследовательского университета (ПИМУ). У второй пострадавшей зафиксирован гипертонический криз, она госпитализирована в больницу №7 Дзержинска", - говорится в сообщении.Как уточнил ректор ПИМУ Николай Карякин, доставленная в ожоговый центр при медуниверситете женщина находится в состоянии средней степени тяжести. "Термический ожог лица, туловища и конечностей. Проводится необходимое лечение", - написал Карякин в своем Instagram.Согласно сообщению МЧС России, 27 ноября в 09.52 (мск) в Нижегородской области на ФКП Завод имени Я. М. Свердлова сработала пожарная сигнализация, затем произошли несколько хлопков. На территории завода по паспорту могут находиться взрывчатые вещества. По информации регионального минздрава, пострадали два человека. Как уточнили РИА Новости в экстренных службах, по состоянию на 11:20 в двухэтажном кирпичном здании цеха, где производят октоген, произошло четыре взрыва с последующим обрушением. В 11.50 объявлена локализация пожара. В 12.04 ликвидация открытого горения. Из соседнего здания для безопасности эвакуированы 88 человек.Следователями СУСК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).Завод имени Я.М. Свердлова выпускает широкий спектр промышленных взрывчатых материалов, шашек-детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазовой отрасли.Утром 31 августа 2018 года на территории завода имени Я.М. Свердлова произошел взрыв в здании утилизации мин. В результате происшествия погибли пятеро сотрудников завода. Шесть человек получили травмы, впоследствии одна из раненых скончалась.

https://ria.ru/20211127/poezdka-1761035723.html

https://ria.ru/20211127/armavir-1761030290.html

нижегородская область

дзержинск (нижегородская область)

нижний новгород

россия

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происшествия, нижегородская область, дзержинск (нижегородская область), нижний новгород, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия