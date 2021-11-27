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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211127/trailer-1760679161.html
Горилла учится танцевать, а свинья летать в трейлере "Зверопоя 2"
Горилла учится танцевать, а свинья летать в трейлере "Зверопоя 2" - РИА Новости, 27.11.2021
Горилла учится танцевать, а свинья летать в трейлере "Зверопоя 2"
На YouTube-канале студии Illumination разместили финальный трейлер второй части мультфильма "Зверопой". РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T07:17
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. На YouTube-канале студии Illumination разместили финальный трейлер второй части мультфильма "Зверопой". Коала по имени Бастер Мун (Мэттью Макконахи) готовится к грандиозному вокально-танцевальному шоу со своими артистами. Вместе они приезжают в гламурный город Редшор-Сити, который называют "столицей развлечений". Однако именно здесь героев, мечтающих о славе и признании, ждут испытания.В трейлере показывают, как горилла Джонни (Тэрон Эджертон) с трудом разучивает балетные "па" под руководством своего хореографа Клауса Кикенклобера. Он хоть и обезьяна-носач, но тянет носок и садится в гран-плие не хуже примы-балерины.Многодетной свинье Розите (Риз Уизерспун) предстоит побороть боязнь высоты, чтобы исполнить эффектный вокальный номер под куполом огромной арены. В этом ей поможет волчица по имени Порша Кристал. В мультфильме также появятся рокерша-дикобразиха Эш, слониха Мина, свин Гюнтер и другие. Зрители познакомятся и с новыми героями. Среди них, например, Клаус, Порша, а также лев Клей Кэллоуэй, которого озвучил солист U2 Боно. "Зверопой 2" создал Гарт Дженнингс, который снял первый мультфильм, вышедший в 2016 году.Премьера анимационного фильма должна была состояться еще летом. Однако из-за пандемии ее перенесли. В российских кинотеатрах продолжение "Зверопоя" выйдет 23 декабря.
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youtube, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , мэттью макконахи, риз уизерспун, u2
07:17 27.11.2021
 
Горилла учится танцевать, а свинья летать в трейлере "Зверопоя 2"

Вышел финальный трейлер мультфильма "Зверопой 2"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. На YouTube-канале студии
Illumination разместили финальный трейлер второй части мультфильма "Зверопой".
Коала по имени Бастер Мун (Мэттью Макконахи) готовится к грандиозному вокально-танцевальному шоу со своими артистами. Вместе они приезжают в гламурный город Редшор-Сити, который называют "столицей развлечений". Однако именно здесь героев, мечтающих о славе и признании, ждут испытания.
В трейлере показывают, как горилла Джонни (Тэрон Эджертон) с трудом разучивает балетные "па" под руководством своего хореографа Клауса Кикенклобера. Он хоть и обезьяна-носач, но тянет носок и садится в гран-плие не хуже примы-балерины.
Многодетной свинье Розите (Риз Уизерспун) предстоит побороть боязнь высоты, чтобы исполнить эффектный вокальный номер под куполом огромной арены. В этом ей поможет волчица по имени Порша Кристал.
В мультфильме также появятся рокерша-дикобразиха Эш, слониха Мина, свин Гюнтер и другие. Зрители познакомятся и с новыми героями. Среди них, например, Клаус, Порша, а также лев Клей Кэллоуэй, которого озвучил солист U2 Боно.
"Зверопой 2" создал Гарт Дженнингс, который снял первый мультфильм, вышедший в 2016 году.
Премьера анимационного фильма должна была состояться еще летом. Однако из-за пандемии ее перенесли. В российских кинотеатрах продолжение "Зверопоя" выйдет 23 декабря.
Кадр из трейлера мультфильма Дорога домой
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КультураYouTubeНовости культурыКино и сериалычто посмотретьМэттью МакКонахиРиз УизерспунU2
 
 
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