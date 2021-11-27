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Горилла учится танцевать, а свинья летать в трейлере "Зверопоя 2"

Горилла учится танцевать, а свинья летать в трейлере "Зверопоя 2" - РИА Новости, 27.11.2021

Горилла учится танцевать, а свинья летать в трейлере "Зверопоя 2"

На YouTube-канале студии Illumination разместили финальный трейлер второй части мультфильма "Зверопой". РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T07:17

2021-11-27T07:17

2021-11-27T07:17

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. На YouTube-канале студии Illumination разместили финальный трейлер второй части мультфильма "Зверопой". Коала по имени Бастер Мун (Мэттью Макконахи) готовится к грандиозному вокально-танцевальному шоу со своими артистами. Вместе они приезжают в гламурный город Редшор-Сити, который называют "столицей развлечений". Однако именно здесь героев, мечтающих о славе и признании, ждут испытания.В трейлере показывают, как горилла Джонни (Тэрон Эджертон) с трудом разучивает балетные "па" под руководством своего хореографа Клауса Кикенклобера. Он хоть и обезьяна-носач, но тянет носок и садится в гран-плие не хуже примы-балерины.Многодетной свинье Розите (Риз Уизерспун) предстоит побороть боязнь высоты, чтобы исполнить эффектный вокальный номер под куполом огромной арены. В этом ей поможет волчица по имени Порша Кристал. В мультфильме также появятся рокерша-дикобразиха Эш, слониха Мина, свин Гюнтер и другие. Зрители познакомятся и с новыми героями. Среди них, например, Клаус, Порша, а также лев Клей Кэллоуэй, которого озвучил солист U2 Боно. "Зверопой 2" создал Гарт Дженнингс, который снял первый мультфильм, вышедший в 2016 году.Премьера анимационного фильма должна была состояться еще летом. Однако из-за пандемии ее перенесли. В российских кинотеатрах продолжение "Зверопоя" выйдет 23 декабря.

https://ria.ru/20211110/trailer-1758219151.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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youtube, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , мэттью макконахи, риз уизерспун, u2