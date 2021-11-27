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Украинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в суд
Украинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в суд - РИА Новости, 27.11.2021
Украинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в суд
Бывший начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба заявил, что обратится в суд после заявлений президента Украины... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T00:33
2021-11-27T00:33
в мире
киев
минск
владимир зеленский
министерство обороны украины
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КИЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Бывший начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба заявил, что обратится в суд после заявлений президента Украины Владимира Зеленского о причинах своего увольнения с должности.Президент Украины Владимир Зеленский назвал в пятницу ряд эпизодов, которые подорвали его доверие к Василию Бурбе. Так, он заявил, что бывший начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба хотел поссорить Киев с Турцией из-за задержания в Минске 33 россиян летом 2020 года, также президент считает экс-главу разведки авантюристом и аферистом. Он рассказал, что Бурба якобы принес информацию о происхождении COVID-19 и якобы даже формулу вакцины, однако Зеленский передал эту информацию медикам, и они сказали, что "это ноль".Он ответил на слова президента, в частности, прокомментировал информацию о COVID-19, заявив, что был удивлен это услышать, и добавил, что сам вакцинирован. Также Бурба прокомментировал и другие слова Зеленского, заявив, что жил на госдаче и сделал там ремонт за свои деньги, а не "за 11 миллионов", а также был на допросах по делам Майдана, однако никакие обвинения ему не выдвигали.
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в мире, киев, минск, владимир зеленский, министерство обороны украины
00:33 27.11.2021
 
Украинский экс-чиновник захотел подать на Зеленского в суд

Экс-глава ГУР МО Украины Бурба заявил, что обратится в суд из-за слов Зеленского

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
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КИЕВ, 27 ноя - РИА Новости. Бывший начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба заявил, что обратится в суд после заявлений президента Украины Владимира Зеленского о причинах своего увольнения с должности.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал в пятницу ряд эпизодов, которые подорвали его доверие к Василию Бурбе. Так, он заявил, что бывший начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Василий Бурба хотел поссорить Киев с Турцией из-за задержания в Минске 33 россиян летом 2020 года, также президент считает экс-главу разведки авантюристом и аферистом. Он рассказал, что Бурба якобы принес информацию о происхождении COVID-19 и якобы даже формулу вакцины, однако Зеленский передал эту информацию медикам, и они сказали, что "это ноль".

"Я не могу проигнорировать слова президента в мой адрес… Поэтому я вынужден с завтрашнего дня обратиться в суд, и пусть суд поставит точку в этом вопросе", - сказал он в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" в YouTube.

Он ответил на слова президента, в частности, прокомментировал информацию о COVID-19, заявив, что был удивлен это услышать, и добавил, что сам вакцинирован. Также Бурба прокомментировал и другие слова Зеленского, заявив, что жил на госдаче и сделал там ремонт за свои деньги, а не "за 11 миллионов", а также был на допросах по делам Майдана, однако никакие обвинения ему не выдвигали.
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