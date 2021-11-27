https://ria.ru/20211127/strelba-1761016152.html
После стрельбы в Нэшвилле погибли три человека
После стрельбы в Нэшвилле погибли три человека - РИА Новости, 27.11.2021
После стрельбы в Нэшвилле погибли три человека
По меньшей мере три человека погибли и четверо пострадали в результате стрельбы в городе Нэшвилл в американском штате Теннесси, правоохранители расследуют... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T11:34
2021-11-27T11:34
2021-11-27T11:37
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли и четверо пострадали в результате стрельбы в городе Нэшвилл в американском штате Теннесси, правоохранители расследуют инцидент, сообщила местная полиция."Сотрудники криминального отдела расследуют, что привело к стрельбе в квартире на Торбетт-стрит (Нэшвилл) в пятницу вечером в 21:45 (4:45 мск), которая унесла жизни троих молодых людей. Остальные четыре человека, находившиеся в квартире получили ранения, их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении полиции Нэшвилла в Twitter.Полиция обнаружила два пистолета на месте происшествия.Правоохранители не предоставили информации об аресте подозреваемых по делу. Расследование продолжается.
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в мире, нэшвилл, теннесси
11:34 27.11.2021 (обновлено: 11:37 27.11.2021)
После стрельбы в Нэшвилле погибли три человека
После стрельбы в Нэшвилле погибли три человека, еще четверо пострадали