https://ria.ru/20211127/strelba-1761016152.html

После стрельбы в Нэшвилле погибли три человека

После стрельбы в Нэшвилле погибли три человека - РИА Новости, 27.11.2021

После стрельбы в Нэшвилле погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли и четверо пострадали в результате стрельбы в городе Нэшвилл в американском штате Теннесси, правоохранители расследуют... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T11:34

2021-11-27T11:34

2021-11-27T11:37

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ВАШИНГТОН, 27 ноя - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли и четверо пострадали в результате стрельбы в городе Нэшвилл в американском штате Теннесси, правоохранители расследуют инцидент, сообщила местная полиция."Сотрудники криминального отдела расследуют, что привело к стрельбе в квартире на Торбетт-стрит (Нэшвилл) в пятницу вечером в 21:45 (4:45 мск), которая унесла жизни троих молодых людей. Остальные четыре человека, находившиеся в квартире получили ранения, их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении полиции Нэшвилла в Twitter.Полиция обнаружила два пистолета на месте происшествия.Правоохранители не предоставили информации об аресте подозреваемых по делу. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20211127/strelba-1760995546.html

нэшвилл

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в мире, нэшвилл, теннесси