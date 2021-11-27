https://ria.ru/20211127/starchenko-1761022276.html

Уволенный за банкет экс-глава Прокопьевска закрыл аккаунт в Instagram

Уволенный за банкет экс-глава Прокопьевска закрыл аккаунт в Instagram - РИА Новости, 27.11.2021

Уволенный за банкет экс-глава Прокопьевска закрыл аккаунт в Instagram

Вячеслав Старченко, уволенный с должности главы Прокопьевска после банкета во время траура в Кузбассе, закрыл аккаунт в Instagram. РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T12:35

2021-11-27T12:35

2021-11-27T12:35

кемеровская область

прокопьевск

сергей цивилев

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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КЕМЕРОВО, 27 ноя - РИА Новости. Вячеслав Старченко, уволенный с должности главы Прокопьевска после банкета во время траура в Кузбассе, закрыл аккаунт в Instagram.Как ранее сообщал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, Старченко устроил банкет по случаю своего назначения на должность во время траура по погибшим при ЧП на шахте в Кузбассе. Старченко был уволен, он проработал на должности главы города всего день.Аккаунт Старченко в Instagram сейчас закрыт, можно отправить ему запрос на подписку. При этом в шапке профиля у него до сих пор указано "глава города Прокопьевска", также указан адрес и телефон администрации города и сайт.В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур по погибшим при ЧП на шахте "Листвяжная".Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлены 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В больницах, по последним данным, находятся 38 шахтеров и 15 спасателей.

https://ria.ru/20211127/banket-1761008261.html

кемеровская область

прокопьевск

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кемеровская область, прокопьевск, сергей цивилев, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе