https://ria.ru/20211127/spasateli-1761003567.html

Число госпитализированных после ЧП на "Листвяжной" спасателей выросло до 15

Число госпитализированных после ЧП на "Листвяжной" спасателей выросло до 15 - РИА Новости, 27.11.2021

Число госпитализированных после ЧП на "Листвяжной" спасателей выросло до 15

Число пострадавших горноспасателей во время поисково-спасательной операции на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области выросло до 15 человек, они все находятся... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T08:57

2021-11-27T08:57

2021-11-27T08:57

происшествия

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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НОВОКУЗНЕЦК, 27 ноя – РИА Новости. Число пострадавших горноспасателей во время поисково-спасательной операции на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области выросло до 15 человек, они все находятся в больнице, сообщил начальник Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда МЧС Александр Апальков."Сейчас 15 горноспасателей лежат в больнице. У всех отравление окисью углерода", - сказал он на встрече с семьями погибших горноспасателей.Апальков уточнил, что все они шли по одному маршруту для поиска пропавших шахтеров. "Всего на этом маршруте находились 32 человека. Пятеро из них погибли, 15 пострадали", - сказал он.Начальник отряда пояснил, что окись углерода имеет свойство проникать в организм через кожу, слизистую глаз, что ведет к моментальному отравлению. "А там концентрация была запредельной", - отметил Апальков."Что касается спасенного сотрудника, он, очевидно, попал под струю воздуха, что позволило ему выжить", - добавил он.Авария на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошла 25 ноября. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. Ранее сообщалось о 12 госпитализированных горноспасателях. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией, назвав ЧП большой бедой. В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур.

https://ria.ru/20211126/kuzbass-1760980890.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе