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В Ростове-на-Дону мужчина натравил собаку на полицейских
В Ростове-на-Дону мужчина натравил собаку на полицейских - РИА Новости, 27.11.2021
В Ростове-на-Дону мужчина натравил собаку на полицейских
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ростова-на-Дону, который натравил свою собаку на полицейских, сообщил журналистам представитель СУСК... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T18:47
2021-11-27T18:47
2021-11-27T18:47
происшествия
степан разин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ростова-на-Дону, который натравил свою собаку на полицейских, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области."Возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)", - сказал он.Инцидент произошел 15 ноября текущего года возле одного из жилых домов на улице Степана Разина в Ростове-на-Дону. "По версии следствия, подозреваемый... проигнорировал законные требования сотрудников полиции о недопустимости нарушения общественного порядка, после чего натравил на них свою собаку", - сказал он.В результате полицейский получил "укушенную рану предплечья".
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происшествия, степан разин, ростов-на-дону, ростовская область, россия
В Ростове-на-Дону мужчина натравил собаку на полицейских
Следователи возбудила дело против ростовчанина, натравившего собаку на полицейских