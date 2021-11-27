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В Ростове-на-Дону мужчина натравил собаку на полицейских
В Ростове-на-Дону мужчина натравил собаку на полицейских - РИА Новости, 27.11.2021
В Ростове-на-Дону мужчина натравил собаку на полицейских
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ростова-на-Дону, который натравил свою собаку на полицейских, сообщил журналистам представитель СУСК... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T18:47
2021-11-27T18:47
происшествия
степан разин
ростов-на-дону
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ростова-на-Дону, который натравил свою собаку на полицейских, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области."Возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)", - сказал он.Инцидент произошел 15 ноября текущего года возле одного из жилых домов на улице Степана Разина в Ростове-на-Дону. "По версии следствия, подозреваемый... проигнорировал законные требования сотрудников полиции о недопустимости нарушения общественного порядка, после чего натравил на них свою собаку", - сказал он.В результате полицейский получил "укушенную рану предплечья".
https://ria.ru/20211112/proisshestviya-1758695313.html
ростов-на-дону
ростовская область
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происшествия, степан разин, ростов-на-дону, ростовская область, россия
18:47 27.11.2021
 
В Ростове-на-Дону мужчина натравил собаку на полицейских

Следователи возбудила дело против ростовчанина, натравившего собаку на полицейских

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТелефоны в дежурной части ОВД
Телефоны в дежурной части ОВД - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Ростова-на-Дону, который натравил свою собаку на полицейских, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)", - сказал он.
Инцидент произошел 15 ноября текущего года возле одного из жилых домов на улице Степана Разина в Ростове-на-Дону. "По версии следствия, подозреваемый... проигнорировал законные требования сотрудников полиции о недопустимости нарушения общественного порядка, после чего натравил на них свою собаку", - сказал он.
В результате полицейский получил "укушенную рану предплечья".
Полицейский - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 10:19
Автолюбитель из Мытищ сбил женщину и натравил на нее собаку
 
ПроисшествияСтепан РазинРостов-на-ДонуРостовская областьРоссия
 
 
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