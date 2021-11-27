Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211127/skol-1761000603.html
Еврокомиссия запретила российскому авиаперевозчику вести деятельность в ЕС
Еврокомиссия запретила российскому авиаперевозчику вести деятельность в ЕС - РИА Новости, 27.11.2021
Еврокомиссия запретила российскому авиаперевозчику вести деятельность в ЕС
Европейская комиссия внесла российскую компанию "Скол" в список авиакомпаний, деятельность которых в Евросоюзе запрещена. РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T06:38
2021-11-27T09:37
в мире
москва
евросоюз
еврокомиссия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395508_498:481:3071:1928_1920x0_80_0_0_2b13d3674d5c0e50aefeb69c46e542f3.jpg
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Европейская комиссия внесла российскую компанию "Скол" в список авиакомпаний, деятельность которых в Евросоюзе запрещена.Уточняется, что "Скол" и еще шесть компаний оказались в нем из-за "выявленных серьезных проблем в области безопасности".Всего в перечне 97 авиакомпаний из разных стран, и "Скол" — единственный перевозчик из России. Попавшие в этот список могут получить разрешение на полеты, если будут использовать воздушные суда, арендованные вместе с экипажем у компании, на которую не распространяется запрет, при условии соблюдения соответствующих стандартов безопасности.Авиакомпания "Скол" создана в 2000 году. В 2018-м стала резидентом калининградской особой экономической зоны. Один из крупных операторов вертолетных перевозок в России. Осуществляет монтажные работы, перевозку грузов, медицинскую эвакуацию, тушение пожаров, аэрофото- и видеосъемку.
https://ria.ru/20211115/migranty-1759147888.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395508_760:464:2872:2048_1920x0_80_0_0_fed4228f479e462df6d70c9c2b60f306.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, москва, евросоюз, еврокомиссия, россия
06:38 27.11.2021 (обновлено: 09:37 27.11.2021)
 
Еврокомиссия запретила российскому авиаперевозчику вести деятельность в ЕС

Еврокомиссия запретила российскому авиаперевозчику "Скол" вести деятельность в ЕС

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Европейская комиссия внесла российскую компанию "Скол" в список авиакомпаний, деятельность которых в Евросоюзе запрещена.

"Один российский авиаперевозчик был внесен в список из-за обеспокоенности относительно его способности соблюдать международные стандарты", — говорится в релизе ЕК.

Уточняется, что "Скол" и еще шесть компаний оказались в нем из-за "выявленных серьезных проблем в области безопасности".
Всего в перечне 97 авиакомпаний из разных стран, и "Скол" — единственный перевозчик из России. Попавшие в этот список могут получить разрешение на полеты, если будут использовать воздушные суда, арендованные вместе с экипажем у компании, на которую не распространяется запрет, при условии соблюдения соответствующих стандартов безопасности.
Авиакомпания "Скол" создана в 2000 году. В 2018-м стала резидентом калининградской особой экономической зоны. Один из крупных операторов вертолетных перевозок в России. Осуществляет монтажные работы, перевозку грузов, медицинскую эвакуацию, тушение пожаров, аэрофото- и видеосъемку.
Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
15 ноября, 16:27
В ЕС собирают данные по авиакомпаниям, которые могут перевозить мигрантов
 
В миреМоскваЕвросоюзЕврокомиссияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06Названы три категории россиян, которым в декабре поднимут пенсии
02:46Кулеба заявил, что Украина ведет "очень активный диалог" о покупке оружия
02:23В США десятки человек разграбили магазин электроники
02:18ООН признала Украину одним из лидеров по вымиранию населения
02:17Специалист по подготовке водителей развенчал главные страхи новичков
02:08Названы признаки дефицита железа после COVID-19
01:39Пушков высмеял Гордона, нецензурно высказавшегося о Зеленском
01:38Захарова прокомментировала слова папы Римского о "кладбище" мигрантов
01:20Четвертый вывозной рейс с мигрантами на борту вылетел из Минска в Эрбиль
01:16Эксперт рассказала, как распознать качественный шоколад
01:13Израиль закроет границы из-за омикрон-штамма коронавируса
01:05Главврач больницы Филатова заявил, что антиваксеры не хотят знать правду
00:58Блинкен оценил скорость обнаружения нового омикрон-штамма учеными ЮАР
00:44В Индии мертвый политик победил на местных выборах, сообщили СМИ
00:10У православных начинается Рождественский пост
00:02В Москве отстранили епископа из-за видео с "ударом" священника
00:01В России встречают "Праздник огней" - Хануку
23:58В Австрии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
23:49Эксперт рассказал об оттоке иностранцев из ЮАР из-за омикрон-штамма
23:41В Чехии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
Лента новостейМолния
Названы три категории россиян, которым в декабре поднимут пенсииКулеба заявил, что Украина ведет "очень активный диалог" о покупке оружияВ США десятки человек разграбили магазин электроникиООН признала Украину одним из лидеров по вымиранию населенияСпециалист по подготовке водителей развенчал главные страхи новичковНазваны признаки дефицита железа после COVID-19Пушков высмеял Гордона, нецензурно высказавшегося о ЗеленскомЗахарова прокомментировала слова папы Римского о "кладбище" мигрантовЧетвертый вывозной рейс с мигрантами на борту вылетел из Минска в ЭрбильЭксперт рассказала, как распознать качественный шоколадИзраиль закроет границы из-за омикрон-штамма коронавирусаГлавврач больницы Филатова заявил, что антиваксеры не хотят знать правдуБлинкен оценил скорость обнаружения нового омикрон-штамма учеными ЮАРВ Индии мертвый политик победил на местных выборах, сообщили СМИУ православных начинается Рождественский постВ Москве отстранили епископа из-за видео с "ударом" священникаВ России встречают "Праздник огней" - ХанукуВ Австрии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавирусаЭксперт рассказал об оттоке иностранцев из ЮАР из-за омикрон-штаммаВ Чехии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса