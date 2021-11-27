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Еврокомиссия запретила российскому авиаперевозчику вести деятельность в ЕС

Еврокомиссия запретила российскому авиаперевозчику вести деятельность в ЕС - РИА Новости, 27.11.2021

Еврокомиссия запретила российскому авиаперевозчику вести деятельность в ЕС

Европейская комиссия внесла российскую компанию "Скол" в список авиакомпаний, деятельность которых в Евросоюзе запрещена. РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T06:38

2021-11-27T06:38

2021-11-27T09:37

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Европейская комиссия внесла российскую компанию "Скол" в список авиакомпаний, деятельность которых в Евросоюзе запрещена.Уточняется, что "Скол" и еще шесть компаний оказались в нем из-за "выявленных серьезных проблем в области безопасности".Всего в перечне 97 авиакомпаний из разных стран, и "Скол" — единственный перевозчик из России. Попавшие в этот список могут получить разрешение на полеты, если будут использовать воздушные суда, арендованные вместе с экипажем у компании, на которую не распространяется запрет, при условии соблюдения соответствующих стандартов безопасности.Авиакомпания "Скол" создана в 2000 году. В 2018-м стала резидентом калининградской особой экономической зоны. Один из крупных операторов вертолетных перевозок в России. Осуществляет монтажные работы, перевозку грузов, медицинскую эвакуацию, тушение пожаров, аэрофото- и видеосъемку.

https://ria.ru/20211115/migranty-1759147888.html

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в мире, москва, евросоюз, еврокомиссия, россия