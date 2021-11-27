https://ria.ru/20211127/shtamm-1761087860.html

Итальянские ученые представили первое изображение омикрон-штамма

Итальянские ученые представили первое изображение омикрон-штамма - РИА Новости, 27.11.2021

Итальянские ученые представили первое изображение омикрон-штамма

Итальянские ученые представили первую в мире "фотографию" шиповидного белка (он же S-белок — spike-protein) нового штамма коронавируса "омикрон".Презентацию со... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T22:42

2021-11-27T22:42

2021-11-27T23:23

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РИМ, 27 ноя — РИА Новости. Итальянские ученые представили первую в мире "фотографию" шиповидного белка (он же S-белок — spike-protein) нового штамма коронавируса "омикрон".Презентацию со схемой РИА Новости получило из римского и ватиканского госпиталя Bambino Gesù ("Младенец Иисус")."Это "фото" в широком смысле, речь идет о реконструкции, сделанной в лаборатории", — заявил представитель медучреждения.На изображении представлены белки двух штаммов, красным отмечены наиболее изменившиеся области. Если у "дельты" число мутировавших аминокислотных остатков находилось на отметке 18, то в новом варианте их насчитывается 43."Ясно видно, что вариант "омикрон" имеет гораздо больше мутаций, чем вариант "дельта" (уже сам по себе очень разнообразный). Они сконцентрированы прежде всего в области белка, которая взаимодействует с клетками человека", — пояснил специалист.По его словам, это означает, что вирус адаптировался к человеческому виду. При этом, стал ли он опаснее, покажут дальнейшие исследования.Ранее в Ботсване и ЮАР сообщили о появлении нового штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке. По мнению исследователей, многие из них указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к вакцинам, однако окончательные выводы делать пока рано.Как пишут зарубежные СМИ, в Южно-Африканской Республике зарегистрировали около ста случаев заражения. Несколько заболевших есть в Гонконге, Израиле и Бельгии.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании в пятницу признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

https://ria.ru/20211127/omikron-shtamm-1761086900.html

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в мире, италия, коронавирус covid-19