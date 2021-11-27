https://ria.ru/20211127/shkolnik-1761036606.html
В Новосибирске проверят инцидент с нападением школьника на учителя
В Новосибирске проверят инцидент с нападением школьника на учителя - РИА Новости, 27.11.2021
В Новосибирске проверят инцидент с нападением школьника на учителя
Следователи СК и прокуратура организовали проверки инцидента в школе в Новосибирске, в ходе которого пятиклассник во время урока пытался напасть на... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T15:01
2021-11-27T15:01
2021-11-27T15:02
происшествия
школа
новосибирская область
новосибирск
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 27 ноя – РИА Новости. Следователи СК и прокуратура организовали проверки инцидента в школе в Новосибирске, в ходе которого пятиклассник во время урока пытался напасть на одноклассника и учителя.По данным местных СМИ, в одной из школ Калининского района ранее неоднократно нарушавший дисциплину школьник прямо во время урока набросился с ножницами на одноклассника и пытавшегося его защитить учителя."По данному факту Заельцовским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления организовано проведение доследственной проверки… Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются причины и условия инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщает Следственное управление СК РФ.По факту инцидента в школе свою проверку начала и прокуратура."В ходе проверки будет дана оценка соблюдения законодательства об образовании и профилактике правонарушений несовершеннолетних", - сообщил журналистам представитель прокуратуры Новосибирской области, уточнив, что мальчик состоит на внутришкольном учете.
https://ria.ru/20211126/shkola-1760832184.html
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происшествия, школа, новосибирская область, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф), россия
15:01 27.11.2021 (обновлено: 15:02 27.11.2021)
В Новосибирске проверят инцидент с нападением школьника на учителя
В Новосибирске СК проверит инцидент с нападением школьника на одноклассника и учителя