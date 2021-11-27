https://ria.ru/20211127/shkolnik-1761036606.html

В Новосибирске проверят инцидент с нападением школьника на учителя

В Новосибирске проверят инцидент с нападением школьника на учителя - РИА Новости, 27.11.2021

В Новосибирске проверят инцидент с нападением школьника на учителя

Следователи СК и прокуратура организовали проверки инцидента в школе в Новосибирске, в ходе которого пятиклассник во время урока пытался напасть на... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T15:01

2021-11-27T15:01

2021-11-27T15:02

происшествия

школа

новосибирская область

новосибирск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НОВОСИБИРСК, 27 ноя – РИА Новости. Следователи СК и прокуратура организовали проверки инцидента в школе в Новосибирске, в ходе которого пятиклассник во время урока пытался напасть на одноклассника и учителя.По данным местных СМИ, в одной из школ Калининского района ранее неоднократно нарушавший дисциплину школьник прямо во время урока набросился с ножницами на одноклассника и пытавшегося его защитить учителя."По данному факту Заельцовским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления организовано проведение доследственной проверки… Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются причины и условия инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщает Следственное управление СК РФ.По факту инцидента в школе свою проверку начала и прокуратура."В ходе проверки будет дана оценка соблюдения законодательства об образовании и профилактике правонарушений несовершеннолетних", - сообщил журналистам представитель прокуратуры Новосибирской области, уточнив, что мальчик состоит на внутришкольном учете.

https://ria.ru/20211126/shkola-1760832184.html

новосибирская область

новосибирск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, школа, новосибирская область, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф), россия