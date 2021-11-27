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Папа Римский выразил соболезнования в связи со взрывом на "Листвяжной"
Папа Римский выразил соболезнования в связи со взрывом на "Листвяжной" - РИА Новости, 27.11.2021
Папа Римский выразил соболезнования в связи со взрывом на "Листвяжной"
Папа Римский Франциск направил соболезнования в связи со взрывом на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, сообщает в субботу служба печати Святого престола. РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T22:22
2021-11-27T22:22
кемеровская область
ватикан
владимир путин
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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ВАТИКАН, 27 ноя – РИА Новости. Папа Римский Франциск направил соболезнования в связи со взрывом на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, сообщает в субботу служба печати Святого престола."С печалью узнав о трагическом взрыве на шахте в Сибири, папа Франциск выражает соболезнования вам и российскому народу. Он заверяет в своих молитвах за всех, кто погиб, и за тех, кто оплакивает потери", - говорится в тексте телеграммы, которую госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин направил президенту РФ Владимиру Путину. Для участников восстановительных работ понтифик взывает к "силе и миру" Господа, отмечается в сообщении.
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кемеровская область, ватикан, владимир путин, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
22:22 27.11.2021
 
Папа Римский выразил соболезнования в связи со взрывом на "Листвяжной"

Папа Римский Франциск выразил соболезнования в связи со взрывом на шахте "Листвяжная"

© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© AP Photo / Alessandra Tarantino
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ВАТИКАН, 27 ноя – РИА Новости. Папа Римский Франциск направил соболезнования в связи со взрывом на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, сообщает в субботу служба печати Святого престола.
"С печалью узнав о трагическом взрыве на шахте в Сибири, папа Франциск выражает соболезнования вам и российскому народу. Он заверяет в своих молитвах за всех, кто погиб, и за тех, кто оплакивает потери", - говорится в тексте телеграммы, которую госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин направил президенту РФ Владимиру Путину. Для участников восстановительных работ понтифик взывает к "силе и миру" Господа, отмечается в сообщении.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев общается с журналистами у шахты Листвяжная в городе Белово - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
Вчера, 21:17
Спасатели прибыли на шахту "Листвяжная" через полчаса, заявил Цивилев
 
Кемеровская областьВатиканВладимир ПутинФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Папа РимскийРоссияАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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