https://ria.ru/20211127/shakhta-1761085908.html

Папа Римский выразил соболезнования в связи со взрывом на "Листвяжной"

Папа Римский выразил соболезнования в связи со взрывом на "Листвяжной" - РИА Новости, 27.11.2021

Папа Римский выразил соболезнования в связи со взрывом на "Листвяжной"

Папа Римский Франциск направил соболезнования в связи со взрывом на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, сообщает в субботу служба печати Святого престола. РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T22:22

2021-11-27T22:22

2021-11-27T22:22

кемеровская область

ватикан

владимир путин

франциск (хорхе марио бергольо)

папа римский

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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ВАТИКАН, 27 ноя – РИА Новости. Папа Римский Франциск направил соболезнования в связи со взрывом на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, сообщает в субботу служба печати Святого престола."С печалью узнав о трагическом взрыве на шахте в Сибири, папа Франциск выражает соболезнования вам и российскому народу. Он заверяет в своих молитвах за всех, кто погиб, и за тех, кто оплакивает потери", - говорится в тексте телеграммы, которую госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин направил президенту РФ Владимиру Путину. Для участников восстановительных работ понтифик взывает к "силе и миру" Господа, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20211127/spasateli-1761071971.html

кемеровская область

ватикан

россия

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кемеровская область, ватикан, владимир путин, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе