https://ria.ru/20211127/shakhta-1761061069.html

В Грузии произошло обрушение в шахте Ткибули

В Грузии произошло обрушение в шахте Ткибули - РИА Новости, 27.11.2021

В Грузии произошло обрушение в шахте Ткибули

Обрушение произошло в шахте Ткибули в Западной Грузии, под завалами оказались два человека, сообщает служба по управлению чрезвычайными ситуациями. РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T19:21

2021-11-27T19:21

2021-11-27T19:21

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ТБИЛИСИ, 27 ноя - РИА Новости. Обрушение произошло в шахте Ткибули в Западной Грузии, под завалами оказались два человека, сообщает служба по управлению чрезвычайными ситуациями."В службу неотложной помощи "112" поступила информация в связи с происшествием в одной из шахт Ткибули… Во время укрепительных работ обрушилась масса земли, в это время в шахте находились, предположительно, два человека. Сразу же после получения информации на место прибыли группы спасателей, и на территории шахты начались активные поисково-спасательные мероприятия", - сказано в заявлении службы.По данным телекомпании "Рустави 2", спасателям удалось поднять на поверхность одного шахтёра - 64-летнего Виталия Турдзеладзе, его доставили в клинику. Поиски второго продолжаются.

https://ria.ru/20211127/shakhta-1761055265.html

грузия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, грузия, рустави 2