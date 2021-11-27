https://ria.ru/20211127/shakhta-1761061069.html
В Грузии произошло обрушение в шахте Ткибули
В Грузии произошло обрушение в шахте Ткибули - РИА Новости, 27.11.2021
В Грузии произошло обрушение в шахте Ткибули
Обрушение произошло в шахте Ткибули в Западной Грузии, под завалами оказались два человека, сообщает служба по управлению чрезвычайными ситуациями. РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T19:21
2021-11-27T19:21
2021-11-27T19:21
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рустави 2
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ТБИЛИСИ, 27 ноя - РИА Новости. Обрушение произошло в шахте Ткибули в Западной Грузии, под завалами оказались два человека, сообщает служба по управлению чрезвычайными ситуациями."В службу неотложной помощи "112" поступила информация в связи с происшествием в одной из шахт Ткибули… Во время укрепительных работ обрушилась масса земли, в это время в шахте находились, предположительно, два человека. Сразу же после получения информации на место прибыли группы спасателей, и на территории шахты начались активные поисково-спасательные мероприятия", - сказано в заявлении службы.По данным телекомпании "Рустави 2", спасателям удалось поднять на поверхность одного шахтёра - 64-летнего Виталия Турдзеладзе, его доставили в клинику. Поиски второго продолжаются.
https://ria.ru/20211127/shakhta-1761055265.html
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РИА Новости
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в мире, грузия, рустави 2
В Грузии произошло обрушение в шахте Ткибули
В Грузии произошло обрушение в шахте Ткибули, под завалы попали два человека