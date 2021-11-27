https://ria.ru/20211127/shakhta-1761023075.html

Цивилев рассказал о состоянии спасенного на шахте "Листвяжная" Заковряшина

Цивилев рассказал о состоянии спасенного на шахте "Листвяжная" Заковряшина - РИА Новости, 27.11.2021

Цивилев рассказал о состоянии спасенного на шахте "Листвяжная" Заковряшина

Состояние спасенного при ЧП на шахте в Кузбассе Александра Заковряшина нормальное, но медики опасаются проблем с почками из-за сильного переохлаждения, сообщил... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T12:40

2021-11-27T12:40

2021-11-27T12:40

происшествия

кемеровская область

белово

кемерово

сергей цивилев

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761006250_0:128:3188:1921_1920x0_80_0_0_cc81e668f4a1659c67776e45aeab45ff.jpg

КЕМЕРОВО, 27 ноя - РИА Новости. Состояние спасенного при ЧП на шахте в Кузбассе Александра Заковряшина нормальное, но медики опасаются проблем с почками из-за сильного переохлаждения, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.В субботу он пообщался со спасателями, которые находятся на лечении в областной больнице скорой помощи в Кемерово. Один из них спросил губернатора, как дела у Заковряшина."У него состояние нормальное было, но у него было сильное переохлаждение, и мы боимся, что с почками могут быть проблемы", - ответил Цивилев.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлены 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В больницах, по последним данным, находятся 38 шахтеров и 15 спасателей. В регионе объявлен траур.

https://ria.ru/20211127/gospitalizatsiya-1761017813.html

кемеровская область

белово

кемерово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, белово, кемерово, сергей цивилев, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе