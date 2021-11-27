https://ria.ru/20211127/shakhta-1761013584.html

Семьям погибших на шахте "Листвяжная" начали выплачивать компенсации

Семьям погибших на шахте "Листвяжная" начали выплачивать компенсации - РИА Новости, 27.11.2021

Семьям погибших на шахте "Листвяжная" начали выплачивать компенсации

Власти Кузбасса и муниципалитета начали выплату семьям пострадавших и погибших в результате ЧП на шахте "Листвяжная", рассказал журналистам губернатор... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T11:14

2021-11-27T11:14

2021-11-27T11:51

происшествия

кемеровская область

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761004649_0:162:3352:2048_1920x0_80_0_0_b3c61bea2c0a011dce541e5fa9125af9.jpg

КЕМЕРОВО, 27 ноя - РИА Новости. Власти Кузбасса и муниципалитета начали выплату семьям пострадавших и погибших в результате ЧП на шахте "Листвяжная", рассказал журналистам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.По его словам, в настоящее время власти составляют списки всех членов семей, пострадавших в результате ЧП."Наша задача учесть каждого, разобраться в ситуации в каждой семье. Со стороны правительства Кузбасса и муниципалитета выплаты уже идут", - сказал Цивилев.Он добавил, что выплаты начались еще в пятницу и будут продолжаться на протяжении всех выходных.Цивилев отметил, что сейчас главное, чтобы семьи чувствовали поддержку."Вопрос даже не выплатах - самое главное это не выплаты, самое главное - постоянная поддержка, встречи, работа с психологами. Оказание помощи насущным, сегодняшним проблемам. Вопросов возникает огромное количество, надо решать. Сейчас очень сложный момент, они должны чувствовать что мы все рядом, готовы помочь", - сказал губернатор.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.

https://radiosputnik.ria.ru/20211127/listvyazhnaya-1761015342.html

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе