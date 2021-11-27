https://ria.ru/20211127/shakhta-1761013584.html
Семьям погибших на шахте "Листвяжная" начали выплачивать компенсации
Семьям погибших на шахте "Листвяжная" начали выплачивать компенсации - РИА Новости, 27.11.2021
Семьям погибших на шахте "Листвяжная" начали выплачивать компенсации
Власти Кузбасса и муниципалитета начали выплату семьям пострадавших и погибших в результате ЧП на шахте "Листвяжная", рассказал журналистам губернатор... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T11:14
2021-11-27T11:14
2021-11-27T11:51
происшествия
кемеровская область
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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КЕМЕРОВО, 27 ноя - РИА Новости. Власти Кузбасса и муниципалитета начали выплату семьям пострадавших и погибших в результате ЧП на шахте "Листвяжная", рассказал журналистам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.По его словам, в настоящее время власти составляют списки всех членов семей, пострадавших в результате ЧП."Наша задача учесть каждого, разобраться в ситуации в каждой семье. Со стороны правительства Кузбасса и муниципалитета выплаты уже идут", - сказал Цивилев.Он добавил, что выплаты начались еще в пятницу и будут продолжаться на протяжении всех выходных.Цивилев отметил, что сейчас главное, чтобы семьи чувствовали поддержку."Вопрос даже не выплатах - самое главное это не выплаты, самое главное - постоянная поддержка, встречи, работа с психологами. Оказание помощи насущным, сегодняшним проблемам. Вопросов возникает огромное количество, надо решать. Сейчас очень сложный момент, они должны чувствовать что мы все рядом, готовы помочь", - сказал губернатор.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.
https://radiosputnik.ria.ru/20211127/listvyazhnaya-1761015342.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, кемеровская область, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
11:14 27.11.2021 (обновлено: 11:51 27.11.2021)
Семьям погибших на шахте "Листвяжная" начали выплачивать компенсации
Семьям погибших и пострадавших на шахте "Листвяжная" начали выплачивать компенсации
КЕМЕРОВО, 27 ноя - РИА Новости.
Власти Кузбасса и муниципалитета начали выплату семьям пострадавших и погибших в результате ЧП на шахте "Листвяжная", рассказал журналистам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
.
По его словам, в настоящее время власти составляют списки всех членов семей, пострадавших в результате ЧП.
"Наша задача учесть каждого, разобраться в ситуации в каждой семье. Со стороны правительства Кузбасса и муниципалитета выплаты уже идут", - сказал Цивилев.
Он добавил, что выплаты начались еще в пятницу и будут продолжаться на протяжении всех выходных.
Цивилев отметил, что сейчас главное, чтобы семьи чувствовали поддержку.
"Вопрос даже не выплатах - самое главное это не выплаты, самое главное - постоянная поддержка, встречи, работа с психологами. Оказание помощи насущным, сегодняшним проблемам. Вопросов возникает огромное количество, надо решать. Сейчас очень сложный момент, они должны чувствовать что мы все рядом, готовы помочь", - сказал губернатор.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области
произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.