Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211127/shakhta-1761006518.html
МЧС поможет семьям погибших горноспасателей заявил Чуприян
МЧС поможет семьям погибших горноспасателей заявил Чуприян - РИА Новости, 27.11.2021
МЧС поможет семьям погибших горноспасателей заявил Чуприян
МЧС России окажет всю необходимую помощь семьям пяти горноспасателей, погибших во время поисково-спасательной операции на шахте "Листвяжная", об этом сообщил... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T09:45
2021-11-27T09:45
происшествия
кемеровская область
белово
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр чуприян
россия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761004686_0:100:3286:1948_1920x0_80_0_0_9aee4a9c4f570c35e6e48732548a56f3.jpg
НОВОКУЗНЕЦК (Кемеровская область), 27 ноя - РИА Новости. МЧС России окажет всю необходимую помощь семьям пяти горноспасателей, погибших во время поисково-спасательной операции на шахте "Листвяжная", об этом сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян."В большой семье МЧС вы брошены не будете. С каждой семьей мы будем работать индивидуально и решать все возникающие вопросы, в том числе с образованием детей", - отметил он на встрече с семьями погибших спасателей. Чуприян сообщил, что им будут выплачены такие же компенсации, как и родственникам погибших шахтеров.Он выразил искренние соболезнования от лица всего МЧС. "Все, что бы я сейчас ни произнес, какие бы слова ни сказал, вряд ли облегчит боль утраты. Но нам с вами теперь придется жить с этим чувством. Ваши родные были мужественными людьми, выбравшими эту сложную профессию. Горноспасатели - это последняя надежда попавших в беду шахтеров", - сказал Чуприян.Всего в шахте "Листвяжная" погибли пять горноспасателей, похороны троих из них пройдут 28 ноября, тела двоих пока остаются в шахте. "И сейчас одна из задач, которая стоит перед нами, - поднять тела наших товарищей", - сказал врио главы МЧС.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В больницах находятся 49 человек: 38 шахтеров и 11 спасателей. В регионе объявлен траур.
https://ria.ru/20211127/spasateli-1761003567.html
https://ria.ru/20211127/kemerovo-1761003000.html
кемеровская область
белово
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761004686_0:35:2637:2013_1920x0_80_0_0_4011477bf3dac0d1047bc3df1f5479c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, кемеровская область, белово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
09:45 27.11.2021
 
МЧС поможет семьям погибших горноспасателей заявил Чуприян

Глава МЧ Чуприян: ведомство окажет всю необходимую помощь семьям погибших горноспасателей

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ разбирают палаточный лагерь на территории шахты "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
Сотрудники МЧС РФ разбирают палаточный лагерь на территории шахты Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НОВОКУЗНЕЦК (Кемеровская область), 27 ноя - РИА Новости. МЧС России окажет всю необходимую помощь семьям пяти горноспасателей, погибших во время поисково-спасательной операции на шахте "Листвяжная", об этом сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.
"В большой семье МЧС вы брошены не будете. С каждой семьей мы будем работать индивидуально и решать все возникающие вопросы, в том числе с образованием детей", - отметил он на встрече с семьями погибших спасателей. Чуприян сообщил, что им будут выплачены такие же компенсации, как и родственникам погибших шахтеров.
Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
Вчера, 08:57
Число госпитализированных после ЧП на "Листвяжной" спасателей выросло до 15
Он выразил искренние соболезнования от лица всего МЧС. "Все, что бы я сейчас ни произнес, какие бы слова ни сказал, вряд ли облегчит боль утраты. Но нам с вами теперь придется жить с этим чувством. Ваши родные были мужественными людьми, выбравшими эту сложную профессию. Горноспасатели - это последняя надежда попавших в беду шахтеров", - сказал Чуприян.
Всего в шахте "Листвяжная" погибли пять горноспасателей, похороны троих из них пройдут 28 ноября, тела двоих пока остаются в шахте. "И сейчас одна из задач, которая стоит перед нами, - поднять тела наших товарищей", - сказал врио главы МЧС.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В больницах находятся 49 человек: 38 шахтеров и 11 спасателей. В регионе объявлен траур.
Автомобили МЧС РФ у шахты Листвяжная - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
Вчера, 08:39
Выжившего при ЧП на шахте "Листвяжная" спасателя переведут в Кемерово
 
ПроисшествияКемеровская областьБеловоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр ЧуприянРоссияАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06Названы три категории россиян, которым в декабре поднимут пенсии
02:46Кулеба заявил, что Украина ведет "очень активный диалог" о покупке оружия
02:23В США десятки человек разграбили магазин электроники
02:18ООН признала Украину одним из лидеров по вымиранию населения
02:17Специалист по подготовке водителей развенчал главные страхи новичков
02:08Названы признаки дефицита железа после COVID-19
01:39Пушков высмеял Гордона, нецензурно высказавшегося о Зеленском
01:38Захарова прокомментировала слова папы Римского о "кладбище" мигрантов
01:20Четвертый вывозной рейс с мигрантами на борту вылетел из Минска в Эрбиль
01:16Эксперт рассказала, как распознать качественный шоколад
01:13Израиль закроет границы из-за омикрон-штамма коронавируса
01:05Главврач больницы Филатова заявил, что антиваксеры не хотят знать правду
00:58Блинкен оценил скорость обнаружения нового омикрон-штамма учеными ЮАР
00:44В Индии мертвый политик победил на местных выборах, сообщили СМИ
00:10У православных начинается Рождественский пост
00:02В Москве отстранили епископа из-за видео с "ударом" священника
00:01В России встречают "Праздник огней" - Хануку
23:58В Австрии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
23:49Эксперт рассказал об оттоке иностранцев из ЮАР из-за омикрон-штамма
23:41В Чехии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
Лента новостейМолния
Названы три категории россиян, которым в декабре поднимут пенсииКулеба заявил, что Украина ведет "очень активный диалог" о покупке оружияВ США десятки человек разграбили магазин электроникиООН признала Украину одним из лидеров по вымиранию населенияСпециалист по подготовке водителей развенчал главные страхи новичковНазваны признаки дефицита железа после COVID-19Пушков высмеял Гордона, нецензурно высказавшегося о ЗеленскомЗахарова прокомментировала слова папы Римского о "кладбище" мигрантовЧетвертый вывозной рейс с мигрантами на борту вылетел из Минска в ЭрбильЭксперт рассказала, как распознать качественный шоколадИзраиль закроет границы из-за омикрон-штамма коронавирусаГлавврач больницы Филатова заявил, что антиваксеры не хотят знать правдуБлинкен оценил скорость обнаружения нового омикрон-штамма учеными ЮАРВ Индии мертвый политик победил на местных выборах, сообщили СМИУ православных начинается Рождественский постВ Москве отстранили епископа из-за видео с "ударом" священникаВ России встречают "Праздник огней" - ХанукуВ Австрии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавирусаЭксперт рассказал об оттоке иностранцев из ЮАР из-за омикрон-штаммаВ Чехии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса