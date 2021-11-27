https://ria.ru/20211127/shakhta-1761006518.html

МЧС поможет семьям погибших горноспасателей заявил Чуприян

МЧС поможет семьям погибших горноспасателей заявил Чуприян - РИА Новости, 27.11.2021

МЧС поможет семьям погибших горноспасателей заявил Чуприян

МЧС России окажет всю необходимую помощь семьям пяти горноспасателей, погибших во время поисково-спасательной операции на шахте "Листвяжная", об этом сообщил... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T09:45

2021-11-27T09:45

2021-11-27T09:45

происшествия

кемеровская область

белово

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр чуприян

россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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НОВОКУЗНЕЦК (Кемеровская область), 27 ноя - РИА Новости. МЧС России окажет всю необходимую помощь семьям пяти горноспасателей, погибших во время поисково-спасательной операции на шахте "Листвяжная", об этом сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян."В большой семье МЧС вы брошены не будете. С каждой семьей мы будем работать индивидуально и решать все возникающие вопросы, в том числе с образованием детей", - отметил он на встрече с семьями погибших спасателей. Чуприян сообщил, что им будут выплачены такие же компенсации, как и родственникам погибших шахтеров.Он выразил искренние соболезнования от лица всего МЧС. "Все, что бы я сейчас ни произнес, какие бы слова ни сказал, вряд ли облегчит боль утраты. Но нам с вами теперь придется жить с этим чувством. Ваши родные были мужественными людьми, выбравшими эту сложную профессию. Горноспасатели - это последняя надежда попавших в беду шахтеров", - сказал Чуприян.Всего в шахте "Листвяжная" погибли пять горноспасателей, похороны троих из них пройдут 28 ноября, тела двоих пока остаются в шахте. "И сейчас одна из задач, которая стоит перед нами, - поднять тела наших товарищей", - сказал врио главы МЧС.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В больницах находятся 49 человек: 38 шахтеров и 11 спасателей. В регионе объявлен траур.

https://ria.ru/20211127/spasateli-1761003567.html

https://ria.ru/20211127/kemerovo-1761003000.html

кемеровская область

белово

россия

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происшествия, кемеровская область, белово, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе