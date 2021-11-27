МЧС поможет семьям погибших горноспасателей заявил Чуприян
Глава МЧ Чуприян: ведомство окажет всю необходимую помощь семьям погибших горноспасателей
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ разбирают палаточный лагерь на территории шахты "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
НОВОКУЗНЕЦК (Кемеровская область), 27 ноя - РИА Новости. МЧС России окажет всю необходимую помощь семьям пяти горноспасателей, погибших во время поисково-спасательной операции на шахте "Листвяжная", об этом сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.
"В большой семье МЧС вы брошены не будете. С каждой семьей мы будем работать индивидуально и решать все возникающие вопросы, в том числе с образованием детей", - отметил он на встрече с семьями погибших спасателей. Чуприян сообщил, что им будут выплачены такие же компенсации, как и родственникам погибших шахтеров.
Он выразил искренние соболезнования от лица всего МЧС. "Все, что бы я сейчас ни произнес, какие бы слова ни сказал, вряд ли облегчит боль утраты. Но нам с вами теперь придется жить с этим чувством. Ваши родные были мужественными людьми, выбравшими эту сложную профессию. Горноспасатели - это последняя надежда попавших в беду шахтеров", - сказал Чуприян.
Всего в шахте "Листвяжная" погибли пять горноспасателей, похороны троих из них пройдут 28 ноября, тела двоих пока остаются в шахте. "И сейчас одна из задач, которая стоит перед нами, - поднять тела наших товарищей", - сказал врио главы МЧС.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлен 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. В больницах находятся 49 человек: 38 шахтеров и 11 спасателей. В регионе объявлен траур.