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Послы России и Китая отвергли идею "Саммита за демократию" под эгидой США
Послы России и Китая отвергли идею "Саммита за демократию" под эгидой США - РИА Новости, 27.11.2021
Послы России и Китая отвергли идею "Саммита за демократию" под эгидой США
Россия и Китай выступили против идеи международного "Саммита за демократию", который пройдет в декабре по инициативе США. Об этом говорится в совместной статье... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T06:12
2021-11-27T06:12
2021-11-27T09:53
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ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости. Россия и Китай выступили против идеи международного "Саммита за демократию", который пройдет в декабре по инициативе США. Об этом говорится в совместной статье послов двух государств в издании National Interest.Главы российской и китайской дипмиссий в Вашингтоне также призвали остальные государства "сосредоточиться на том, чтобы хорошо вести свои дела, а не снисходительно критиковать других"."Насчет демократии в России и Китае беспокоиться не стоит. Некоторым иностранным правительствам лучше подумать о себе и о том, что происходит у них дома. Разве это свобода, когда различные митинги в их странах разгоняются резиновыми пулями и слезоточивым газом? Это не очень похоже на свободу", — указали послы.Дипломаты подчеркнули, что демократия — не прерогатива какого-то одного государства или группы государств. Она представляет собой "универсальное право всех народов", напомнили они."Его можно реализовать различными способами, и ни одна модель не подходит для всех стран. Работает ли курс той или иной страны, зависит от того, соответствует ли он ее реалиям, отвечает ли веяниям времени и способствует ли экономическому развитию, социальной стабильности и прогрессу, а также улучшению жизни людей", — добавили послы.От лица Москвы и Пекина они призвали другие страны прекратить использовать "дипломатию, основанную на ценностях" и провоцирующую раскол и конфронтацию в мире; практиковать взаимное уважение и взаимовыгодное сотрудничество в международных отношениях, а также работать над гармоничным сосуществованием государств с различными социальными системами, идеологией, историей, культурами и уровнями развития.Ранее Соединенные Штаты пригласили на "Саммит за демократию", который запланирован на 9-10 декабря, 110 стран, но Россию и Китай не позвали. При этом в списке приглашенных числится Тайвань, который Штаты в числе других государств формально считают частью "одного Китая".
https://ria.ru/20211125/amerika-1760601188.html
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в мире, сша, вашингтон (город), китай, россия, тайвань
06:12 27.11.2021 (обновлено: 09:53 27.11.2021)
Послы России и Китая отвергли идею "Саммита за демократию" под эгидой США
Послы России и Китая в Вашингтоне отвергли идею "Саммита за демократию" под эгидой США
ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости.
Россия и Китай
выступили против идеи международного "Саммита за демократию", который пройдет в декабре по инициативе США
. Об этом говорится в совместной статье послов двух государств в издании National Interest
.
"Этот очевидный продукт менталитета времен холодной войны вызовет идеологическую конфронтацию и раскол в мире, создав новые "разделительные линии". Такая тенденция противоречит развитию современного мира. Предотвратить формирование глобальной полицентрической архитектуры невозможно, но это может затруднить объективный процесс. Китай и Россия категорически отвергают этот шаг", — отмечается в публикации.
Главы российской и китайской дипмиссий в Вашингтоне
также призвали остальные государства "сосредоточиться на том, чтобы хорошо вести свои дела, а не снисходительно критиковать других".
"Насчет демократии в России и Китае беспокоиться не стоит. Некоторым иностранным правительствам лучше подумать о себе и о том, что происходит у них дома. Разве это свобода, когда различные митинги в их странах разгоняются резиновыми пулями и слезоточивым газом? Это не очень похоже на свободу", — указали послы.
Дипломаты подчеркнули, что демократия — не прерогатива какого-то одного государства или группы государств. Она представляет собой "универсальное право всех народов", напомнили они.
"Его можно реализовать различными способами, и ни одна модель не подходит для всех стран. Работает ли курс той или иной страны, зависит от того, соответствует ли он ее реалиям, отвечает ли веяниям времени и способствует ли экономическому развитию, социальной стабильности и прогрессу, а также улучшению жизни людей", — добавили послы.
От лица Москвы и Пекина они призвали другие страны прекратить использовать "дипломатию, основанную на ценностях" и провоцирующую раскол и конфронтацию в мире; практиковать взаимное уважение и взаимовыгодное сотрудничество в международных отношениях, а также работать над гармоничным сосуществованием государств с различными социальными системами, идеологией, историей, культурами и уровнями развития.
Ранее Соединенные Штаты пригласили на "Саммит за демократию", который запланирован на 9-10 декабря, 110 стран, но Россию и Китай не позвали. При этом в списке приглашенных числится Тайвань
, который Штаты в числе других государств формально считают частью "одного Китая".