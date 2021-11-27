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Врач раскрыл способ для мгновенного снижения сахара в крови без лекарств

Врач назвал способ для мгновенного снижения сахара в крови без лекарств - РИА Новости, 27.11.2021

Врач раскрыл способ для мгновенного снижения сахара в крови без лекарств

Врач Майкл Мосли в статье для британской газеты Daily Mail посоветовал использовать технику пения для снижения сахара в крови без использования лекарств. РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T06:13

2021-11-27T06:13

2021-11-27T06:13

общество

великобритания

здоровье

сахар

майкл мосли

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Врач Майкл Мосли в статье для британской газеты Daily Mail посоветовал использовать технику пения для снижения сахара в крови без использования лекарств.По его словам, это позволит снизить уровень кортизола — гормона, который отвечает за реакцию на стресс.Еще один простой способ снизить уровень сахара в крови — принять горячий душ, пояснил медик.К быстрым способом борьбы с проблемой Мосли также отнес употребление темного шоколада с содержанием не менее 75 процентов какао.Наконец, он порекомендовал следить за весом, есть меньше соли и заниматься физической активностью.

https://rsport.ria.ru/20210408/imbir-1727355092.html

великобритания

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, великобритания, здоровье, сахар, майкл мосли