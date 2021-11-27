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Врач раскрыл способ для мгновенного снижения сахара в крови без лекарств
Врач назвал способ для мгновенного снижения сахара в крови без лекарств - РИА Новости, 27.11.2021
Врач раскрыл способ для мгновенного снижения сахара в крови без лекарств
Врач Майкл Мосли в статье для британской газеты Daily Mail посоветовал использовать технику пения для снижения сахара в крови без использования лекарств. РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T06:13
2021-11-27T06:13
общество
великобритания
здоровье
сахар
майкл мосли
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Врач Майкл Мосли в статье для британской газеты Daily Mail посоветовал использовать технику пения для снижения сахара в крови без использования лекарств.По его словам, это позволит снизить уровень кортизола — гормона, который отвечает за реакцию на стресс.Еще один простой способ снизить уровень сахара в крови — принять горячий душ, пояснил медик.К быстрым способом борьбы с проблемой Мосли также отнес употребление темного шоколада с содержанием не менее 75 процентов какао.Наконец, он порекомендовал следить за весом, есть меньше соли и заниматься физической активностью.
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общество, великобритания, здоровье, сахар, майкл мосли
06:13 27.11.2021
 
Врач назвал способ для мгновенного снижения сахара в крови без лекарств

Врач Мосли: пение и горячий душ помогут быстро снизить уровень сахара в крови без лекарств

© Depositphotos / Andrey PopovПроверка уровня сахара в крови глюкометром
Проверка уровня сахара в крови глюкометром - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© Depositphotos / Andrey Popov
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Врач Майкл Мосли в статье для британской газеты Daily Mail посоветовал использовать технику пения для снижения сахара в крови без использования лекарств.
По его словам, это позволит снизить уровень кортизола — гормона, который отвечает за реакцию на стресс.

"Это, в свою очередь, должно снизить кровяное давление и уровень сахара в крови (кортизол увеличивает сахар в крови, преобразуя белок в глюкозу). Это может сработать практически мгновенно", — рассказал Мосли.

Еще один простой способ снизить уровень сахара в крови — принять горячий душ, пояснил медик.

"Ежедневное погружение в горячую воду может помочь снизить кровяное давление — тепло расширяет кровяные сосуды, упрощая работу сердца по обеспечению циркуляции крови по организму", — отметил врач.

К быстрым способом борьбы с проблемой Мосли также отнес употребление темного шоколада с содержанием не менее 75 процентов какао.
Наконец, он порекомендовал следить за весом, есть меньше соли и заниматься физической активностью.
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8 апреля, 13:00ЗОЖ
Назван продукт, быстро снижающий уровень сахара в крови
 
ОбществоВеликобританияЗдоровьеСахарМайкл Мосли
 
 
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