https://ria.ru/20211127/reys-1761009479.html

Из Минска назначили дополнительный вывозной рейс для мигрантов

Из Минска назначили дополнительный вывозной рейс для мигрантов - РИА Новости, 27.11.2021

Из Минска назначили дополнительный вывозной рейс для мигрантов

Дополнительный эвакуационный рейс иракской авиакомпании Iraqi Airways из Минска внесен в расписание белорусского аэропорта, предварительно он назначен на вечер... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T10:18

2021-11-27T10:18

2021-11-27T10:25

в мире

белоруссия

минск

iraqi airways

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

ирак

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МИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Дополнительный эвакуационный рейс иракской авиакомпании Iraqi Airways из Минска внесен в расписание белорусского аэропорта, предварительно он назначен на вечер воскресенья, свидетельствуют данные онлайн-табло вылетов и прилетов на сайте воздушной гавани.Ранее национальный аэропорт "Минск" сообщил, что в пятницу-субботу ожидается два гуманитарных рейса Iraqi Airways, которые вывезут в Эрбиль иракских мигрантов из числа тех, кто безуспешно пытался попасть через белорусскую территорию в ЕС. Оба рейса будут выполняться авиакомпанией Iraqi Airways на самолете Boeing 747-400 на 420 пассажирских кресел. Изначально ожидалось, что первый из этих рейсов будет выполнен вечером пятницы, но фактически он улетел ночью с пятницы на субботу. Второй из заявленных рейсов ожидается в субботу в 23.45 (совпадает с мск).Представитель МИД Ирака Ахмад ас-Саххаф ранее заявил, что оба рейса вывезут из Белоруссии примерно по 430 иракских мигрантов, включая детей. До этого в ноябре Iraqi Airways выполнила три эвакуационных рейса, которыми на родину вернулись 431, 176 и 435 иракцев, соответственно, из числа тех, кто ранее безуспешно пытался попасть с белорусской территории в страны ЕС.Между тем в расписании минского аэропорта появился новый рейс иракской авиакомпании в Эрбиль. Согласно расписанию, 28 ноября в 22.45 авиакомпания Iraqi Airways выполняет рейс в город Эрбиль на самолете Boeing 747-400. Между тем, как показывала практика выполнения предыдущих гуманитарных рейсов, время вылета может корректироваться.Таким образом, количество эвакуационных рейсов Iraqi Airways на текущей неделе может достичь пяти, а в целом за ноябрь – шести.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике, кроме двухтысячного лагеря беженцев в торгово-логистическом центре у границы с Польшей, сейчас может находиться еще около 2-3 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. При этом ранее около тысячи мигрантов, по его словам, добровольно вернулись на родину. Мигранты возвращаются как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. Вместе с тем находящиеся в торгово-логистическом центре беженцы, по данным белорусских властей, в целом пока не изъявляют желания возвращаться на родину, ожидают гуманитарного коридора в страны ЕС.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211126/migranty-1760889211.html

https://ria.ru/20211125/polsha-1760799094.html

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в мире, белоруссия, минск, iraqi airways, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, ирак