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Ракету "Союз" вывезли на стартовый стол на космодроме Куру
Ракету "Союз" вывезли на стартовый стол на космодроме Куру - РИА Новости, 27.11.2021
Ракету "Союз" вывезли на стартовый стол на космодроме Куру
Российскую ракету "Союз СТ-Б" со спутниками Galileo вывезли и установили на стартовый стол на космодроме Куру во французской Гвиане, пуск ожидается 2 декабря по РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T14:22
2021-11-27T14:22
французская гвиана
роскосмос
космос - риа наука
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российскую ракету "Союз СТ-Б" со спутниками Galileo вывезли и установили на стартовый стол на космодроме Куру во французской Гвиане, пуск ожидается 2 декабря по московскому времени, сообщает в субботу "Роскосмос"."На космодроме Гвианского космического центра состоялся вывоз на стартовую позицию ракеты-носителя "Союз-СТ-Б". Ее пуск запланирован на 2 декабря", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.Ранее "Роскосмос" сообщал, что пуск "Союза" с Куру с двумя европейскими навигационными спутниками Galileo намечается на 1 декабря.Сейчас в пресс-службе госкорпорации пояснили журналистам, что старт запланирован в 03.31 по московскому времени 2 декабря, по времени Гвианского космического центра это будет 21.31 1 декабря.С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 25 пусков российских ракет "Союз-СТ". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".На 2022 год с южноамериканского космодрома запланированы четыре пуска российских ракет.
https://ria.ru/20211126/kosmos-1760833889.html
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французская гвиана, роскосмос, космос - риа наука
14:22 27.11.2021
 
Ракету "Союз" вывезли на стартовый стол на космодроме Куру

Ракету "Союз" со спутниками Galileo вывезли на стартовый стол на космодроме Куру

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-СТ-Б"
Ракета-носитель Союз-СТ-Б - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Российскую ракету "Союз СТ-Б" со спутниками Galileo вывезли и установили на стартовый стол на космодроме Куру во французской Гвиане, пуск ожидается 2 декабря по московскому времени, сообщает в субботу "Роскосмос".
"На космодроме Гвианского космического центра состоялся вывоз на стартовую позицию ракеты-носителя "Союз-СТ-Б". Ее пуск запланирован на 2 декабря", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.
Ранее "Роскосмос" сообщал, что пуск "Союза" с Куру с двумя европейскими навигационными спутниками Galileo намечается на 1 декабря.
Сейчас в пресс-службе госкорпорации пояснили журналистам, что старт запланирован в 03.31 по московскому времени 2 декабря, по времени Гвианского космического центра это будет 21.31 1 декабря.
С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 25 пусков российских ракет "Союз-СТ". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".
На 2022 год с южноамериканского космодрома запланированы четыре пуска российских ракет.
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