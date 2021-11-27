https://ria.ru/20211127/putin-1761018400.html

Путин поздравил Клуб веселых и находчивых с шестидесятилетием

Путин поздравил Клуб веселых и находчивых с шестидесятилетием - РИА Новости, 27.11.2021

Путин поздравил Клуб веселых и находчивых с шестидесятилетием

Президент России Владимир Путин поздравил Клуб веселых и находчивых с 60-летием со дня основания, отметив, что КВН по-прежнему остается динамичным и дерзким. РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T11:52

2021-11-27T11:52

2021-11-27T12:26

общество

владимир путин

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культура

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Клуб веселых и находчивых с 60-летием со дня основания, отметив, что КВН по-прежнему остается динамичным и дерзким."Искренне поздравляю вас с замечательной датой: 60-летием со дня создания Клуба веселых и находчивых. Несмотря на вполне зрелый возраст КВН и сегодня остается молодым, динамичным, по-хорошему дерзким. И в этом, безусловно, огромная заслуга Александра Васильевича Маслякова. От всей души хочу еще раз поблагодарить Александра Васильевича и поздравить его с юбилеем", - сказал Путин в своем обращении, которое показали в эфире Первого канала.

https://radiosputnik.ria.ru/20211108/kvn-1758029013.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, квн, новости культуры