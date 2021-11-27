https://ria.ru/20211127/putin-1761018400.html
Путин поздравил Клуб веселых и находчивых с шестидесятилетием
Путин поздравил Клуб веселых и находчивых с шестидесятилетием - РИА Новости, 27.11.2021
Путин поздравил Клуб веселых и находчивых с шестидесятилетием
Президент России Владимир Путин поздравил Клуб веселых и находчивых с 60-летием со дня основания, отметив, что КВН по-прежнему остается динамичным и дерзким. РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T11:52
2021-11-27T11:52
2021-11-27T12:26
общество
владимир путин
квн
культура
новости культуры
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Клуб веселых и находчивых с 60-летием со дня основания, отметив, что КВН по-прежнему остается динамичным и дерзким."Искренне поздравляю вас с замечательной датой: 60-летием со дня создания Клуба веселых и находчивых. Несмотря на вполне зрелый возраст КВН и сегодня остается молодым, динамичным, по-хорошему дерзким. И в этом, безусловно, огромная заслуга Александра Васильевича Маслякова. От всей души хочу еще раз поблагодарить Александра Васильевича и поздравить его с юбилеем", - сказал Путин в своем обращении, которое показали в эфире Первого канала.
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общество, владимир путин, квн, новости культуры
11:52 27.11.2021 (обновлено: 12:26 27.11.2021)
Путин поздравил Клуб веселых и находчивых с шестидесятилетием
Путин поздравил Клуб веселых и находчивых с 60-летием: КВН и сегодня остается дерзким