https://ria.ru/20211127/prokuratura-1761018882.html

Прокуратура обвинила москвича в публичном осквернении портрета ветерана

Прокуратура обвинила москвича в публичном осквернении портрета ветерана - РИА Новости, 27.11.2021

Прокуратура обвинила москвича в публичном осквернении портрета ветерана

Прокуратура Москвы предъявила обвинение 19-летнему фигуранту дела об осквернении стенда с портретом ветерана Великой Отечественной войны. РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T11:55

2021-11-27T11:55

2021-11-27T11:55

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великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Прокуратура Москвы предъявила обвинение 19-летнему фигуранту дела об осквернении стенда с портретом ветерана Великой Отечественной войны."Девятнадцатилетнему фигуранту уголовного дела об осквернении стенда, посвященного ветерану Великой Отечественной войны, предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично)", -говорится в сообщении.Добавляется, что уголовное дело возбуждено по материалам проверки Измайловской межрайонной прокуратуры. Решение об обвинении признано прокуратурой законным и обоснованным.Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что некий блогер помочился на памятный стенд в Измайлове, где была размещена информация о ветеране Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20211123/nakhodka-1760270255.html

https://ria.ru/20211126/moskva-1760830111.html

москва

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2021

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происшествия, москва, великая отечественная война (1941-1945), россия