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Прокуратура обвинила москвича в публичном осквернении портрета ветерана
Прокуратура обвинила москвича в публичном осквернении портрета ветерана - РИА Новости, 27.11.2021
Прокуратура обвинила москвича в публичном осквернении портрета ветерана
Прокуратура Москвы предъявила обвинение 19-летнему фигуранту дела об осквернении стенда с портретом ветерана Великой Отечественной войны. РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T11:55
2021-11-27T11:55
2021-11-27T11:55
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Прокуратура Москвы предъявила обвинение 19-летнему фигуранту дела об осквернении стенда с портретом ветерана Великой Отечественной войны."Девятнадцатилетнему фигуранту уголовного дела об осквернении стенда, посвященного ветерану Великой Отечественной войны, предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично)", -говорится в сообщении.Добавляется, что уголовное дело возбуждено по материалам проверки Измайловской межрайонной прокуратуры. Решение об обвинении признано прокуратурой законным и обоснованным.Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщал, что некий блогер помочился на памятный стенд в Измайлове, где была размещена информация о ветеране Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20211123/nakhodka-1760270255.html
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происшествия, москва, великая отечественная война (1941-1945), россия
Прокуратура обвинила москвича в публичном осквернении портрета ветерана
Прокуратура обвинила москвича в публичном осквернении портрета ветерана в Измайлово