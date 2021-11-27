https://ria.ru/20211127/prokopevsk-1761025957.html

Экс-мэра Прокопьевска исключили из партии за банкет во время траура

Экс-мэра Прокопьевска исключили из партии за банкет во время траура - РИА Новости, 27.11.2021

Экс-мэра Прокопьевска исключили из партии за банкет во время траура

Мэра кузбасского Прокопьевска Вячеслава Старченко и спикера горсовета Наталью Бурдину исключили из партии "Единая Россия" из-за проведения банкета во время... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T13:19

2021-11-27T13:19

2021-11-27T14:04

прокопьевск

единая россия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

кемеровская область

сергей цивилев

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НОВОСИБИРСК, 27 ноя — РИА Новости. Мэра кузбасского Прокопьевска Вячеслава Старченко и спикера горсовета Наталью Бурдину исключили из партии "Единая Россия" из-за проведения банкета во время траура по погибшим на шахте "Листвяжная". Об этом РИА Новости рассказал секретарь Кузбасского реготделения ЕР, сенатор Алексей Синицын."Президиум регионального политсовета Кузбасского регионального отделения партии "Единая Россия" 26 ноября принял решение об исключении из числа членов партии главы города Прокопьевск Старченко Вячеслава Викторовича и председателя совета народных депутатов Бурдиной Натальи Александровны", — заявил он.Собеседник агентства отметил, что именно на них лежала ответственность за исполнение решения губернатора Кузбасса об объявлении траура."Оба они также покинут свои муниципальные должности", — добавил Синицын.Как ранее сообщал глава региона Сергей Цивилев, Старченко устроил банкет по случаю своего назначения на должность во время траура, объявленного с 26 по 28 ноября. В итоге чиновника уволили — он проработал на посту мэра всего день.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в городе Белово произошло задымление, под землей находились 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели. Причиной ЧП, предварительно, стал взрыв метана.По последним данным, в результате аварии скончались 46 шахтеров и пять горноспасателей. Ранее сообщалось, что в больницах находятся 53 человека: 38 рабочих и 15 спасателей. При этом как в субботу заявили в Минздраве России, в стационарах Кемеровской области остаются 60 пациентов, четверо из них в тяжелом состоянии; еще 12 получают медицинскую помощь амбулаторно.Сегодня в Центральном районном суде Кемерово начались заседания по делу о ЧП. Четырех из пяти фигурантов уже арестовали.

https://ria.ru/20211127/banket-1761008261.html

https://ria.ru/20211127/starchenko-1761022276.html

прокопьевск

кемеровская область

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прокопьевск, единая россия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, кемеровская область, сергей цивилев