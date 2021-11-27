Не хотят мерзнуть: немцы нашли лазейку для запуска "Северного потока — 2"

В Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее время
Handelsblatt: газопровод "Северный поток — 2" может начать работать без сертификации
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода "Северный поток — 2" в России
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" при определенных обстоятельствах может начать работать, не дожидаясь завершения процесса сертификации, пишет немецкая газета Handelsblatt.
Источники издания указали на примеры в прошлом, когда трубопроводы вводились в эксплуатацию до того, как их сертифицировали, например, проекты NEL и EGL 401. По подсчетам немецкого федерального сетевого агентства (BNA), в таком случае штраф составляет "не более миллиона евро".
"Это сумма выглядит приемлемой. Инвестиции в строительство "Северного потока — 2" равняются не менее десяти миллиардам евро", — подчеркнули авторы публикации.
По их мнению, такой сценарий может показаться оператору "заманчивым" с учетом высоких цен на газ.
"Благодаря этому "Газпром" сэкономит на выплатах за транзит газа через Украину", — говорится в статье.
Однако, как указано в статье, BNA считает предыдущие прецеденты "несопоставимыми" с российским проектом.
"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, протянутый от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство проекта завершили в сентябре. Федеральное сетевое агентство (BNA) в прошлый вторник сообщило, что приостановило начатую 8 сентября сертификацию Nord Stream 2 AG.
Как независимый оператор "Северного потока — 2" может быть сертифицирована только немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG, которая должна стать владельцем и оператором немецкой части газопровода. После подачи нового пакета документов BNA возобновит процесс и примет решение в течение срока, оставшегося от отведенных на это четырех месяцев. Затем проект решения немецкого регулятора представят Еврокомиссии.