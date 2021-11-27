https://ria.ru/20211127/potok-1760997853.html

Не хотят мерзнуть: немцы нашли лазейку для запуска "Северного потока — 2"

В Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее время - РИА Новости, 27.11.2021

Не хотят мерзнуть: немцы нашли лазейку для запуска "Северного потока — 2"

Газопровод "Северный поток — 2" при определенных обстоятельствах может начать работать, не дожидаясь завершения процесса сертификации, пишет немецкая газета... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T02:34

2021-11-27T02:34

2021-11-27T02:34

экономика

в мире

германия

еврокомиссия

балтийское море

северный поток — 2

nord stream 2 ag

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753048617_0:266:3072:1994_1920x0_80_0_0_b0ab4d7d631d4a383d60db9eb3a3a99a.jpg

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" при определенных обстоятельствах может начать работать, не дожидаясь завершения процесса сертификации, пишет немецкая газета Handelsblatt.Источники издания указали на примеры в прошлом, когда трубопроводы вводились в эксплуатацию до того, как их сертифицировали, например, проекты NEL и EGL 401. По подсчетам немецкого федерального сетевого агентства (BNA), в таком случае штраф составляет "не более миллиона евро".По их мнению, такой сценарий может показаться оператору "заманчивым" с учетом высоких цен на газ.Однако, как указано в статье, BNA считает предыдущие прецеденты "несопоставимыми" с российским проектом."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, протянутый от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство проекта завершили в сентябре. Федеральное сетевое агентство (BNA) в прошлый вторник сообщило, что приостановило начатую 8 сентября сертификацию Nord Stream 2 AG.Как независимый оператор "Северного потока — 2" может быть сертифицирована только немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG, которая должна стать владельцем и оператором немецкой части газопровода. После подачи нового пакета документов BNA возобновит процесс и примет решение в течение срока, оставшегося от отведенных на это четырех месяцев. Затем проект решения немецкого регулятора представят Еврокомиссии.

https://ria.ru/20211125/gazoprovod-1760752180.html

https://ria.ru/20211124/sanktsii-1760448451.html

германия

балтийское море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, в мире, германия, еврокомиссия, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия