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Не хотят мерзнуть: немцы нашли лазейку для запуска "Северного потока — 2"
В Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее время - РИА Новости, 27.11.2021
Не хотят мерзнуть: немцы нашли лазейку для запуска "Северного потока — 2"
Газопровод "Северный поток — 2" при определенных обстоятельствах может начать работать, не дожидаясь завершения процесса сертификации, пишет немецкая газета... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T02:34
2021-11-27T02:34
экономика
в мире
германия
еврокомиссия
балтийское море
северный поток — 2
nord stream 2 ag
россия
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" при определенных обстоятельствах может начать работать, не дожидаясь завершения процесса сертификации, пишет немецкая газета Handelsblatt.Источники издания указали на примеры в прошлом, когда трубопроводы вводились в эксплуатацию до того, как их сертифицировали, например, проекты NEL и EGL 401. По подсчетам немецкого федерального сетевого агентства (BNA), в таком случае штраф составляет "не более миллиона евро".По их мнению, такой сценарий может показаться оператору "заманчивым" с учетом высоких цен на газ.Однако, как указано в статье, BNA считает предыдущие прецеденты "несопоставимыми" с российским проектом."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год, протянутый от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство проекта завершили в сентябре. Федеральное сетевое агентство (BNA) в прошлый вторник сообщило, что приостановило начатую 8 сентября сертификацию Nord Stream 2 AG.Как независимый оператор "Северного потока — 2" может быть сертифицирована только немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG, которая должна стать владельцем и оператором немецкой части газопровода. После подачи нового пакета документов BNA возобновит процесс и примет решение в течение срока, оставшегося от отведенных на это четырех месяцев. Затем проект решения немецкого регулятора представят Еврокомиссии.
https://ria.ru/20211125/gazoprovod-1760752180.html
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экономика, в мире, германия, еврокомиссия, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия
02:34 27.11.2021
 
В Германии назвали способ запустить "Северный поток — 2" в ближайшее время

Handelsblatt: газопровод "Северный поток — 2" может начать работать без сертификации

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода "Северный поток — 2" в России
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток — 2 в России - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" при определенных обстоятельствах может начать работать, не дожидаясь завершения процесса сертификации, пишет немецкая газета Handelsblatt.
Источники издания указали на примеры в прошлом, когда трубопроводы вводились в эксплуатацию до того, как их сертифицировали, например, проекты NEL и EGL 401. По подсчетам немецкого федерального сетевого агентства (BNA), в таком случае штраф составляет "не более миллиона евро".
"Это сумма выглядит приемлемой. Инвестиции в строительство "Северного потока — 2" равняются не менее десяти миллиардам евро", — подчеркнули авторы публикации.
По их мнению, такой сценарий может показаться оператору "заманчивым" с учетом высоких цен на газ.
"Благодаря этому "Газпром" сэкономит на выплатах за транзит газа через Украину", — говорится в статье.
Однако, как указано в статье, BNA считает предыдущие прецеденты "несопоставимыми" с российским проектом.
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Как независимый оператор "Северного потока — 2" может быть сертифицирована только немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG, которая должна стать владельцем и оператором немецкой части газопровода. После подачи нового пакета документов BNA возобновит процесс и примет решение в течение срока, оставшегося от отведенных на это четырех месяцев. Затем проект решения немецкого регулятора представят Еврокомиссии.
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