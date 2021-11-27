https://ria.ru/20211127/postradavshie-1761028129.html

Число пострадавших при ЧП на шахте "Листвяжная" выросло до 60

Число пострадавших при ЧП на шахте "Листвяжная" выросло до 60 - РИА Новости, 27.11.2021

Число пострадавших при ЧП на шахте "Листвяжная" выросло до 60

Шестьдесят человек, пострадавших в результате ЧП на шахте "Листвяжная", находятся в стационарах Кемеровской области, состояние четверых тяжелое, сообщила... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T13:52

2021-11-27T13:52

2021-11-27T13:52

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

происшествия

кемеровская область

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Шестьдесят человек, пострадавших в результате ЧП на шахте "Листвяжная", находятся в стационарах Кемеровской области, состояние четверых тяжелое, сообщила пресс-служба Минздрава России.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Сейчас погибшими объявлены 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Ранее сообщалось о более 50 госпитализированных шахтерах и горноспасателях."По данным на 27 ноября, в стационарах Кемеровской области находятся 60 человек, пострадавших в результате происшествия на шахте "Листвяжная", состояние четверых пациентов оценивается врачами как тяжелое. Ещё 12 пациентов получают медицинскую помощь амбулаторно",- говорится в сообщении.Все пострадавшие обеспечены необходимой медицинской помощью, в том числе консультациями клинических психологов и психотерапевтов, уточнили в пресс-службе.Родственники пострадавших также получают необходимую медицинскую помощь, отметили в министерстве.

https://ria.ru/20211127/gospitalizatsiya-1761017813.html

кемеровская область

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авария на шахте "листвяжная" в кузбассе, происшествия, кемеровская область