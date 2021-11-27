https://ria.ru/20211127/pogonya-1761028933.html
Допрос устроившего погоню на МКАД наркокурьера. Видео
Опубликовано видео допроса мужчины, спровоцировавшего погоню на МКАД - РИА Новости, 27.11.2021
Допрос устроившего погоню на МКАД наркокурьера. Видео
Министерство внутренних дел опубликовало видео допроса водителя BMW, спровоцировавшего несколько ДТП во время погони на Московской кольцевой автомобильной... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T13:46
2021-11-27T13:46
2021-11-27T15:57
происшествия
москва
bmw ag
авто
ирина волк
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Министерство внутренних дел опубликовало видео допроса водителя BMW, спровоцировавшего несколько ДТП во время погони на Московской кольцевой автомобильной дороге.Подозреваемый заявил, что ранее уже был судим по статье за хранение и распространение наркотиков. На вопрос о том, есть ли в машине запрещенные вещества, он ответил утвердительно. На кадрах также видно, что мужчина получил ранение при задержании.Виновника происшествия попытались остановить на внутренней стороне МКАД для проверки документов. Нарушитель отказался подчиниться и попробовал скрыться. Сотрудники правоохранительных органов задержали его на 35-м километре Симферопольского шоссе.Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, у лихача нашли три крупных свертка, предположительно, с синтетическими наркотиками.По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, во время погони иномарка задела не менее четырех машин.
https://ria.ru/20210726/moskva-1742878053.html
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Допрос задержанного после погони на МКАДе
26 ноября на внутренней стороне МКАД сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки документов, однако 23-летний водитель резко нажал на педаль газа. Пытаясь скрыться, он врезался в несколько автомобилей. Силовики заблокировали его BMW, нарушителя задержали. Он был ранен. В МВД добавили, что у мужчины нашли крупную партию наркотиков. На допросе нарушитель не смог ответить, сколько было в его автомобиле мефедрона.
2021-11-27T13:46
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PT1M16S
РИА Новости
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происшествия, москва, bmw ag, авто, ирина волк
13:46 27.11.2021 (обновлено: 15:57 27.11.2021)
Опубликовано видео допроса мужчины, спровоцировавшего погоню на МКАД
МВД опубликовало видео допроса мужчины, спровоцировавшего погоню со стрельбой на МКАД