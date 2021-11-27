https://ria.ru/20211127/pogibshie-1761066052.html

Глава Кузбасса назвал имена пятерых погибших в шахте "Листвяжная"

Глава Кузбасса назвал имена пятерых погибших в шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 27.11.2021

Глава Кузбасса назвал имена пятерых погибших в шахте "Листвяжная"

лава Кузбасса Сергей Цивилев назвал имена пяти человек, тела которых в субботу спасатели достали из шахты "Листвяжная". РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T20:19

2021-11-27T20:19

2021-11-27T20:19

происшествия

кемеровская область

белово

сергей цивилев

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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ГРАМОТЕИНО (Кемеровская обл.), 27 ноя - РИА Новости. Глава Кузбасса Сергей Цивилев назвал имена пяти человек, тела которых в субботу спасатели достали из шахты "Листвяжная"."Это всё с участка номер пять, подготовительных работ. Пять человек: Белошкурский Геннадий Степанович, Мавельянов Евгений Борисович, Петров Александр Викторович, Трофимов Антон Игоревич, Чувашов Андрей Викторович", - сказал Цивилев журналистам."Вот пять вахтеров, пять горняков, которых сегодня подняли на поверхность", - добавил он.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек.

https://ria.ru/20211127/shakhta-1761043226.html

кемеровская область

белово

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происшествия, кемеровская область, белово, сергей цивилев, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе