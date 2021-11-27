Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211127/pogibshie-1761066052.html
Глава Кузбасса назвал имена пятерых погибших в шахте "Листвяжная"
Глава Кузбасса назвал имена пятерых погибших в шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 27.11.2021
Глава Кузбасса назвал имена пятерых погибших в шахте "Листвяжная"
лава Кузбасса Сергей Цивилев назвал имена пяти человек, тела которых в субботу спасатели достали из шахты "Листвяжная". РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T20:19
2021-11-27T20:19
происшествия
кемеровская область
белово
сергей цивилев
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760820606_0:24:3051:1740_1920x0_80_0_0_9a93663548c26a71c6b8abf2d3dcb82b.jpg
ГРАМОТЕИНО (Кемеровская обл.), 27 ноя - РИА Новости. Глава Кузбасса Сергей Цивилев назвал имена пяти человек, тела которых в субботу спасатели достали из шахты "Листвяжная"."Это всё с участка номер пять, подготовительных работ. Пять человек: Белошкурский Геннадий Степанович, Мавельянов Евгений Борисович, Петров Александр Викторович, Трофимов Антон Игоревич, Чувашов Андрей Викторович", - сказал Цивилев журналистам."Вот пять вахтеров, пять горняков, которых сегодня подняли на поверхность", - добавил он.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек.
https://ria.ru/20211127/shakhta-1761043226.html
кемеровская область
белово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760820606_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_48f175c71abed664439d91e5ba3384f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, кемеровская область, белово, сергей цивилев, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
20:19 27.11.2021
 
Глава Кузбасса назвал имена пятерых погибших в шахте "Листвяжная"

Глава Кузбасса Цивилев назвал имена пятерых погибших, поднятых из шахты "Листвяжная"

© РИА Новости / Александр КряжевУказатель на шахту "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
Указатель на шахту Листвяжная в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
ГРАМОТЕИНО (Кемеровская обл.), 27 ноя - РИА Новости. Глава Кузбасса Сергей Цивилев назвал имена пяти человек, тела которых в субботу спасатели достали из шахты "Листвяжная".
"Это всё с участка номер пять, подготовительных работ. Пять человек: Белошкурский Геннадий Степанович, Мавельянов Евгений Борисович, Петров Александр Викторович, Трофимов Антон Игоревич, Чувашов Андрей Викторович", - сказал Цивилев журналистам.
Полицейская машина на пути к шахте Листвяжная в городе Белово - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
16:19
В поселке Грамотеино отслужили панихиду по погибшим на шахте "Листвяжная"
"Вот пять вахтеров, пять горняков, которых сегодня подняли на поверхность", - добавил он.
Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек.
"Это отцы, братья, мужья". Траур по погибшим на шахте "Листвяжная"
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.

Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
1 из 9

Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".

Местные жители несут цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
2 из 9

В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".

Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
3 из 9

Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".

Жители поселка Грамотеино Кемеровской области во время возложения цветов к мемориалу работникам Военизированной горноспасательной части на аллее Шахтерская слава
4 из 9

Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.

Цветы у мемориала работникам Военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) на аллее Шахтерская слава в Кемеровской области
5 из 9

На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".

Местные жители возлагают цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
6 из 9

Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.

Местные жители несут цветы в память о погибших на шахте Листвяжная к мемориалу Память шахтерам Кузбасса в Кемерове
7 из 9

Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.

Цветы в память о погибших на шахте Листвяжная у мемориала погибшим шахтерам Кузбасса в Кемерове
8 из 9

Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

Приспущенный флаг на здании администрации Кемеровской области
9 из 9

В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Кузбасс скорбит. В память о погибших на "Листвяжной" шахтерах и спасателях организовали стихийные мемориалы.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
2 из 9

В Кемерово цветы возлагают к подножию монумента "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
3 из 9

Кемеровчане у мемориала "Память шахтерам Кузбасса".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
4 из 9

Жители Белово несут цветы на аллею шахтерской славы в Грамотеино. Здесь расположен мемориал горноспасателям, погибшим в 2000 году на шахте "Комсомолец".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 9

На мемориал возложены гвоздики, рядом стоят более десятка свечей.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 9

Одна из местных жительниц рассказала, что трагедия коснулась всех: "Это шахтерский город, в каждой семье так или иначе есть шахтер. Это отцы, братья, мужья".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
7 из 9

Цветы и соболезнования оставляют в Новокузнецке, Москве и других городах.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Траур в Кемеровской области продлится с 26 по 28 ноября.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
9 из 9

В регионе приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияКемеровская областьБеловоСергей ЦивилевАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06Названы три категории россиян, которым в декабре поднимут пенсии
02:46Кулеба заявил, что Украина ведет "очень активный диалог" о покупке оружия
02:23В США десятки человек разграбили магазин электроники
02:18ООН признала Украину одним из лидеров по вымиранию населения
02:17Специалист по подготовке водителей развенчал главные страхи новичков
02:08Названы признаки дефицита железа после COVID-19
01:39Пушков высмеял Гордона, нецензурно высказавшегося о Зеленском
01:38Захарова прокомментировала слова папы Римского о "кладбище" мигрантов
01:20Четвертый вывозной рейс с мигрантами на борту вылетел из Минска в Эрбиль
01:16Эксперт рассказала, как распознать качественный шоколад
01:13Израиль закроет границы из-за омикрон-штамма коронавируса
01:05Главврач больницы Филатова заявил, что антиваксеры не хотят знать правду
00:58Блинкен оценил скорость обнаружения нового омикрон-штамма учеными ЮАР
00:44В Индии мертвый политик победил на местных выборах, сообщили СМИ
00:10У православных начинается Рождественский пост
00:02В Москве отстранили епископа из-за видео с "ударом" священника
00:01В России встречают "Праздник огней" - Хануку
23:58В Австрии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
23:49Эксперт рассказал об оттоке иностранцев из ЮАР из-за омикрон-штамма
23:41В Чехии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
Лента новостейМолния
Названы три категории россиян, которым в декабре поднимут пенсииКулеба заявил, что Украина ведет "очень активный диалог" о покупке оружияВ США десятки человек разграбили магазин электроникиООН признала Украину одним из лидеров по вымиранию населенияСпециалист по подготовке водителей развенчал главные страхи новичковНазваны признаки дефицита железа после COVID-19Пушков высмеял Гордона, нецензурно высказавшегося о ЗеленскомЗахарова прокомментировала слова папы Римского о "кладбище" мигрантовЧетвертый вывозной рейс с мигрантами на борту вылетел из Минска в ЭрбильЭксперт рассказала, как распознать качественный шоколадИзраиль закроет границы из-за омикрон-штамма коронавирусаГлавврач больницы Филатова заявил, что антиваксеры не хотят знать правдуБлинкен оценил скорость обнаружения нового омикрон-штамма учеными ЮАРВ Индии мертвый политик победил на местных выборах, сообщили СМИУ православных начинается Рождественский постВ Москве отстранили епископа из-за видео с "ударом" священникаВ России встречают "Праздник огней" - ХанукуВ Австрии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавирусаЭксперт рассказал об оттоке иностранцев из ЮАР из-за омикрон-штаммаВ Чехии подтвердили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса