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В Великобритании в результате шторма "Арвен" погибли два человека
В Великобритании в результате шторма "Арвен" погибли два человека - РИА Новости, 27.11.2021
В Великобритании в результате шторма "Арвен" погибли два человека
Шторм "Арвен" унес жизни двух человек на севере Великобритании, передает Sky News со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T14:58
2021-11-27T15:11
в мире
ланкастер
великобритания
камбрия
северная ирландия
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ЛОНДОН, 27 ноя – РИА Новости. Шторм "Арвен" унес жизни двух человек на севере Великобритании, передает Sky News со ссылкой на местные власти."Мужчина из Ланкастера погиб после того, как на него упало дерево", - передает телеканал со ссылкой на полицию графства Камбрия. Экстренные службы все еще находятся на месте происшествия, так как дерево до сих пор представляет опасность.Отмечается, что это вторая смерть во время шторма "Арвен" после того, как человек погиб, когда автомобиль врезался в падающее дерево в Антриме, Северная Ирландия.Кроме того, шторм повлек за собой массовые отключения электроэнергии. В частности, по данным оператора Northern Powergrid, в общей сложности 112 тысяч объектов недвижимости остались без электричества на северо-востоке Англии и в Йоркшире из-за шторма Арвен.Национальная метеорологическая служба Великобритании Met Office в пятницу выпустила "красное" предупреждение в связи с надвигающимся на страну штормом. Самый разрушительный ветер с порывами более 80 миль в час ожидается в прибрежных районах на восточном побережье Шотландии и северо-востоке Англии. Помимо сильных ветров, шторм "Арвен" принесет снег на возвышенности Шотландии и северной Англии. Также метеорологи прогнозировали, что шторм несет с собой риск нарушения движения, отключения электроэнергии и потенциального ущерба недвижимости, особенно вблизи побережья.
https://ria.ru/20210729/pogoda-1742966812.html
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ланкастер
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в мире, ланкастер, великобритания, камбрия, северная ирландия
14:58 27.11.2021 (обновлено: 15:11 27.11.2021)
 
В Великобритании в результате шторма "Арвен" погибли два человека

На севере Великобритании в результате шторма "Арвен" погибли два человека

© Thomson Reuters 2017 . Darren StaplesПоследствия шторма в Великобритании. Архивное фото
Последствия шторма в Великобритании. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© Thomson Reuters 2017 . Darren Staples
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 27 ноя – РИА Новости. Шторм "Арвен" унес жизни двух человек на севере Великобритании, передает Sky News со ссылкой на местные власти.
"Мужчина из Ланкастера погиб после того, как на него упало дерево", - передает телеканал со ссылкой на полицию графства Камбрия. Экстренные службы все еще находятся на месте происшествия, так как дерево до сих пор представляет опасность.
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Отмечается, что это вторая смерть во время шторма "Арвен" после того, как человек погиб, когда автомобиль врезался в падающее дерево в Антриме, Северная Ирландия.
Кроме того, шторм повлек за собой массовые отключения электроэнергии. В частности, по данным оператора Northern Powergrid, в общей сложности 112 тысяч объектов недвижимости остались без электричества на северо-востоке Англии и в Йоркшире из-за шторма Арвен.
Национальная метеорологическая служба Великобритании Met Office в пятницу выпустила "красное" предупреждение в связи с надвигающимся на страну штормом. Самый разрушительный ветер с порывами более 80 миль в час ожидается в прибрежных районах на восточном побережье Шотландии и северо-востоке Англии. Помимо сильных ветров, шторм "Арвен" принесет снег на возвышенности Шотландии и северной Англии. Также метеорологи прогнозировали, что шторм несет с собой риск нарушения движения, отключения электроэнергии и потенциального ущерба недвижимости, особенно вблизи побережья.
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В миреЛанкастерВеликобританияКамбрияСеверная Ирландия
 
 
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