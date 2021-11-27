https://ria.ru/20211127/pitomtsy-1761008878.html

Страховщики рассказали о частых травмах питомцев в новогодние праздники

Страховщики рассказали о частых травмах питомцев в новогодние праздники - РИА Новости, 27.11.2021

Страховщики рассказали о частых травмах питомцев в новогодние праздники

Чаще всего - в 58% случаев - у домашних животных возникают проблемы во время новогодних праздников с пищеварительной деятельностью, например, когда питомец... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T10:06

2021-11-27T10:06

2021-11-27T10:06

общество

согласие

праздники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754018613_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_6b4aaef5bc083549a7c8aebb18756efe.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Чаще всего - в 58% случаев - у домашних животных возникают проблемы во время новогодних праздников с пищеварительной деятельностью, например, когда питомец стащил угощение со стола или его накормили гости, съел очень жирную, острую или маринованную пищу, рассказали РИА Новости эксперты партнерской ветеринарной клиники страховой компании "Согласие"."Чаще всего (в 58% случаев) у домашних животных возникают проблемы с пищеварительной деятельностью, инородное тело в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) становится причиной 27% обращений, травмы – 13%", - отмечают они.Оставшиеся 2% приходятся на реакции анафилактического шока – это острая аллергическая реакция немедленного типа (из-за новых продуктов) или контактная (из-за игрушек из низкокачественного пластика и других материалов) или отсроченные дерматологические реакции (та же аллергия, но в основном связанная с едой с праздничного стола), - добавляют эксперты.По структуре обращения при инородном теле в ЖКТ распределяются следующим образом: кости (в основном обращаются хозяева собак) – 41%; мишура и елочный дождик (в основном обращаются хозяева кошек и декоративных собак) – 48%; упаковки от продуктов (пластиковые одноразовые контейнеры, целлофановые крышки от упаковок, оболочки от сосисок и колбас) – 11%.При травмах самые распространенные обращения – это ушибы мягких тканей, переломы трубчатых костей, например, в результате падения елки на питомца – 34%; электротравма (при попытках съесть включенную елочную гирлянду) – 17%.Обращения по поводу травмы глаз (из-за елочной хвои или петард) составляют 28%; резаные и колотые раны мягких тканей (из-за разбитых елочных игрушек или тары из-под напитков) – 10%; высотные травмы (в основном среди кошек, у хозяев которых не установлены на окнах сетки "антикошка") – 11%, рассказывают эксперты.

https://ria.ru/20211104/pitomets-1757671318.html

https://ria.ru/20200721/1574623359.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, согласие , праздники