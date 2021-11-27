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Страховщики рассказали о частых травмах питомцев в новогодние праздники
Страховщики рассказали о частых травмах питомцев в новогодние праздники - РИА Новости, 27.11.2021
Страховщики рассказали о частых травмах питомцев в новогодние праздники
Чаще всего - в 58% случаев - у домашних животных возникают проблемы во время новогодних праздников с пищеварительной деятельностью, например, когда питомец... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T10:06
2021-11-27T10:06
общество
согласие
праздники
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Чаще всего - в 58% случаев - у домашних животных возникают проблемы во время новогодних праздников с пищеварительной деятельностью, например, когда питомец стащил угощение со стола или его накормили гости, съел очень жирную, острую или маринованную пищу, рассказали РИА Новости эксперты партнерской ветеринарной клиники страховой компании "Согласие"."Чаще всего (в 58% случаев) у домашних животных возникают проблемы с пищеварительной деятельностью, инородное тело в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) становится причиной 27% обращений, травмы – 13%", - отмечают они.Оставшиеся 2% приходятся на реакции анафилактического шока – это острая аллергическая реакция немедленного типа (из-за новых продуктов) или контактная (из-за игрушек из низкокачественного пластика и других материалов) или отсроченные дерматологические реакции (та же аллергия, но в основном связанная с едой с праздничного стола), - добавляют эксперты.По структуре обращения при инородном теле в ЖКТ распределяются следующим образом: кости (в основном обращаются хозяева собак) – 41%; мишура и елочный дождик (в основном обращаются хозяева кошек и декоративных собак) – 48%; упаковки от продуктов (пластиковые одноразовые контейнеры, целлофановые крышки от упаковок, оболочки от сосисок и колбас) – 11%.При травмах самые распространенные обращения – это ушибы мягких тканей, переломы трубчатых костей, например, в результате падения елки на питомца – 34%; электротравма (при попытках съесть включенную елочную гирлянду) – 17%.Обращения по поводу травмы глаз (из-за елочной хвои или петард) составляют 28%; резаные и колотые раны мягких тканей (из-за разбитых елочных игрушек или тары из-под напитков) – 10%; высотные травмы (в основном среди кошек, у хозяев которых не установлены на окнах сетки "антикошка") – 11%, рассказывают эксперты.
https://ria.ru/20211104/pitomets-1757671318.html
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общество, согласие , праздники
10:06 27.11.2021
 
Страховщики рассказали о частых травмах питомцев в новогодние праздники

Страховщики заявили, что в новогодние праздники питомцы чаще страдают от заболеваний ЖКТ

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкХозяйка с собакой в областной ветеринарной станции города Челябинска
Хозяйка с собакой в областной ветеринарной станции города Челябинска - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Чаще всего - в 58% случаев - у домашних животных возникают проблемы во время новогодних праздников с пищеварительной деятельностью, например, когда питомец стащил угощение со стола или его накормили гости, съел очень жирную, острую или маринованную пищу, рассказали РИА Новости эксперты партнерской ветеринарной клиники страховой компании "Согласие".
"Чаще всего (в 58% случаев) у домашних животных возникают проблемы с пищеварительной деятельностью, инородное тело в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) становится причиной 27% обращений, травмы – 13%", - отмечают они.
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Оставшиеся 2% приходятся на реакции анафилактического шока – это острая аллергическая реакция немедленного типа (из-за новых продуктов) или контактная (из-за игрушек из низкокачественного пластика и других материалов) или отсроченные дерматологические реакции (та же аллергия, но в основном связанная с едой с праздничного стола), - добавляют эксперты.
По структуре обращения при инородном теле в ЖКТ распределяются следующим образом: кости (в основном обращаются хозяева собак) – 41%; мишура и елочный дождик (в основном обращаются хозяева кошек и декоративных собак) – 48%; упаковки от продуктов (пластиковые одноразовые контейнеры, целлофановые крышки от упаковок, оболочки от сосисок и колбас) – 11%.
При травмах самые распространенные обращения – это ушибы мягких тканей, переломы трубчатых костей, например, в результате падения елки на питомца – 34%; электротравма (при попытках съесть включенную елочную гирлянду) – 17%.
Обращения по поводу травмы глаз (из-за елочной хвои или петард) составляют 28%; резаные и колотые раны мягких тканей (из-за разбитых елочных игрушек или тары из-под напитков) – 10%; высотные травмы (в основном среди кошек, у хозяев которых не установлены на окнах сетки "антикошка") – 11%, рассказывают эксперты.
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