https://ria.ru/20211127/pervyy-1760994437.html

Эксперт дал совет по покупке первого автомобиля

Эксперт дал совет по покупке первого автомобиля - РИА Новости, 27.11.2021

Эксперт дал совет по покупке первого автомобиля

В качестве первого автомобиля стоит выбрать бюджетный вариант, чтобы набраться опыта, рассказал агентству "Прайм" директор по продажам одного из подразделений... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T03:15

2021-11-27T03:15

2021-11-27T03:16

авилон

авто

покупка

россия

максим васильев (автоэксперт)

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В качестве первого автомобиля стоит выбрать бюджетный вариант, чтобы набраться опыта, рассказал агентству "Прайм" директор по продажам одного из подразделений группы "Авилон" Максим Васильев.Вероятность и частота появления проблем с автомобилем гораздо выше у новичков, поэтому много средств будет уходить на ремонт, отмечает он.Кроме того, на первых порах водитель больше сосредоточен на правильном вождении, и не будет получать полноценного удовольствия от его эксплуатации, полагает собеседник агентства.Также автоэксперт советует приобретать малогабаритные автомобили, поскольку они позволят увереннее передвигаться и парковать машину. Это может быть любой автомобиль В и С класса: седаны, хэтчбеки или маленькие кроссоверы, заключил он.

https://ria.ru/20211117/avto-1759390502.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авилон , авто, покупка, россия, максим васильев (автоэксперт)