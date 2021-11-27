https://ria.ru/20211127/pervyy-1760994437.html
Эксперт дал совет по покупке первого автомобиля
Эксперт дал совет по покупке первого автомобиля - РИА Новости, 27.11.2021
Эксперт дал совет по покупке первого автомобиля
В качестве первого автомобиля стоит выбрать бюджетный вариант, чтобы набраться опыта, рассказал агентству "Прайм" директор по продажам одного из подразделений... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T03:15
2021-11-27T03:15
2021-11-27T03:16
авилон
авто
покупка
россия
максим васильев (автоэксперт)
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В качестве первого автомобиля стоит выбрать бюджетный вариант, чтобы набраться опыта, рассказал агентству "Прайм" директор по продажам одного из подразделений группы "Авилон" Максим Васильев.Вероятность и частота появления проблем с автомобилем гораздо выше у новичков, поэтому много средств будет уходить на ремонт, отмечает он.Кроме того, на первых порах водитель больше сосредоточен на правильном вождении, и не будет получать полноценного удовольствия от его эксплуатации, полагает собеседник агентства.Также автоэксперт советует приобретать малогабаритные автомобили, поскольку они позволят увереннее передвигаться и парковать машину. Это может быть любой автомобиль В и С класса: седаны, хэтчбеки или маленькие кроссоверы, заключил он.
https://ria.ru/20211117/avto-1759390502.html
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авилон , авто, покупка, россия, максим васильев (автоэксперт)
03:15 27.11.2021 (обновлено: 03:16 27.11.2021)
Эксперт дал совет по покупке первого автомобиля
Эксперт Васильев: в качестве первого автомобиля стоит выбрать бюджетный вариант