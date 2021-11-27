18:34 27.11.2021 (обновлено: 18:58 27.11.2021)
Генсек ООН оценил переговоры России с Азербайджаном и Арменией
Генсек ООН Гутерреш оценил роль России в переговорах между Азербайджаном и Арменией
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве
ООН, 27 ноя - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал прошедшие накануне переговоры президентов России, Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна, отметил посредническую роль Москвы, говорится в комментарии заместителя официального представителя генерального секретаря Фархана Хака.
"Генеральный секретарь приветствует трехстороннюю встречу между премьер-министром Армении, президентом Азербайджана и президентом Российской Федерации 26 ноября и принимает к сведению их совместное заявление. Он с удовлетворением отмечает роль Российской Федерации в содействии продолжению контактов и диалога", - заявил Хак.
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По его словам, генеральный секретарь воодушевлен возобновлением прямого взаимодействия на высшем уровне между Арменией и Азербайджаном и тем, что они вновь подтвердили намерение полностью исполнять положения трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Как отметил Хак, Гутерреш также приветствовал, что Баку и Ереван вновь подтвердили намерение предпринимать конкретные шаги для повышения стабильности в регионе.
По словам Хака, генсек подтверждает принципиальную позицию ООН о том, что "прочный мир может быть достигнут только посредством диалога, и настоятельно призывает стороны решать остающиеся вопросы с помощью всех доступных форматов, в том числе под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ".
"ООН готова поддержать все такие усилия, в том числе путем оказания гуманитарной помощи, помощи в восстановлении и миростроительстве "на земле", - указал Хак.
В Сочи в пятницу состоялась встреча лидеров России, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Стороны договорились до конца года создать механизмы демаркации и делимитации границы между двумя закавказскими республиками, подчеркнули необходимость скорейшего запуска проектов в целях раскрытия экономического потенциала Карабаха.