https://ria.ru/20211127/peregovory-1761057318.html

Генсек ООН оценил переговоры России с Азербайджаном и Арменией

Генсек ООН оценил переговоры России с Азербайджаном и Арменией - РИА Новости, 27.11.2021

Генсек ООН оценил переговоры России с Азербайджаном и Арменией

Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал прошедшие накануне переговоры президентов России, Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и премьера Армении... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T18:34

2021-11-27T18:34

2021-11-27T18:58

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антониу гутерреш

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ООН, 27 ноя - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал прошедшие накануне переговоры президентов России, Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна, отметил посредническую роль Москвы, говорится в комментарии заместителя официального представителя генерального секретаря Фархана Хака."Генеральный секретарь приветствует трехстороннюю встречу между премьер-министром Армении, президентом Азербайджана и президентом Российской Федерации 26 ноября и принимает к сведению их совместное заявление. Он с удовлетворением отмечает роль Российской Федерации в содействии продолжению контактов и диалога", - заявил Хак.По его словам, генеральный секретарь воодушевлен возобновлением прямого взаимодействия на высшем уровне между Арменией и Азербайджаном и тем, что они вновь подтвердили намерение полностью исполнять положения трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Как отметил Хак, Гутерреш также приветствовал, что Баку и Ереван вновь подтвердили намерение предпринимать конкретные шаги для повышения стабильности в регионе.Также генсек ООН Антониу Гутерреш призывает Баку и Ереван разрешать противоречия посредством диалога во всех форматах, в том числе под эгидой Минской группы ОБСЕ, заявил заместитель его официального представителя Фархан Хак.По словам Хака, генсек подтверждает принципиальную позицию ООН о том, что "прочный мир может быть достигнут только посредством диалога, и настоятельно призывает стороны решать остающиеся вопросы с помощью всех доступных форматов, в том числе под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ"."ООН готова поддержать все такие усилия, в том числе путем оказания гуманитарной помощи, помощи в восстановлении и миростроительстве "на земле", - указал Хак.В Сочи в пятницу состоялась встреча лидеров России, Азербайджана и Армении Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Стороны договорились до конца года создать механизмы демаркации и делимитации границы между двумя закавказскими республиками, подчеркнули необходимость скорейшего запуска проектов в целях раскрытия экономического потенциала Карабаха.

https://ria.ru/20211126/putin-1760970974.html

https://ria.ru/20211126/peregovory-1760976110.html

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