https://ria.ru/20211127/omikron-shtamm-1761086900.html
ВОЗ призвала не паниковать из-за омикрон-штамма коронавируса
ВОЗ призвала не паниковать из-за омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 27.11.2021
ВОЗ призвала не паниковать из-за омикрон-штамма коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что паниковать в связи с новым штаммом коронавируса "омикрон" не стоит. РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T22:34
2021-11-27T22:34
2021-11-27T22:34
распространение коронавируса
африка
воз
здоровье - общество
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
мелита вуйнович
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что паниковать в связи с новым штаммом коронавируса "омикрон" не стоит."Мне кажется, паника не должна быть, потому что мы еще не знаем… если этот вирус будет обходить вакцину, насколько будет снижать эффективность любой вакцины - этого мы не знаем на данный момент", - сказала Вуйнович в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Вуйнович добавила, что "конечно, Африка не имеет достаточно вакцин, хотя Южно-Африканская Республика даже и производит вакцину".Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в пятницу оценила недавно обнаруженный вариант коронавируса B.1.1.529 как вызывающий беспокойство. По данным швейцарских медицинских властей, существующие вакцины от COVID могут быть менее эффективны против нового варианта.
https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html
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африка, воз, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, мелита вуйнович
ВОЗ призвала не паниковать из-за омикрон-штамма коронавируса
Представитель ВОЗ Вуйнович призвала не паниковать из-за омикрон-штамма коронавируса