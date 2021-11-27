https://ria.ru/20211127/omikron-shtamm-1761073334.html

В Италии подтвердили первый случай омикрон-штамма коронавируса

В Италии подтвердили первый случай омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 27.11.2021

В Италии подтвердили первый случай омикрон-штамма коронавируса

Первый случай заражения вариантом коронавируса "омикрон" зафиксирован в Италии, сообщает Высший институт здравоохранения. РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T21:28

2021-11-27T21:28

2021-11-27T23:43

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РИМ, 27 ноя – РИА Новости. Первый случай заражения вариантом коронавируса "омикрон" зафиксирован в Италии, сообщает Высший институт здравоохранения.Как отмечается, специалисты из лаборатории миланского госпиталя "Сассо" секвенировали геном данного штамма у зараженного, прибывшего из Мозамбика."Пациент и контактировавшие с ним люди из числа родных чувствуют себя хорошо", - говорится в сообщении. Результаты их тестов также будут подвергнуты исследованиям. Случай заболевания зафиксирован в южной области Кампания.Как отмечает газета Corriere della Sera, заразившийся ранее получил две дозы вакцины от COVID-19. Топ-менеджер компании, работающей в нефтяной сфере, прилетел в Рим из Мозамбика 11 ноября, после чего на машине направился в город Казерта в Кампании. 15 ноября он оказался в Милане, где его компания провела ему тест на коронавирус, оказавшийся положительным. Пятеро членов его семьи, среди которых двое детей, также сдали положительный тест. Они помещены в карантин в Казерте и проявляют легкие симптомы заболевания, их состояние здоровья оценивается положительно, пишет Corriere.В пятницу министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца заявил, что страна закрывает въезд для побывавших за последние две недели в семи странах южной Африки из-за нового появления нового штамма. В субботу итальянские ученые представили первую в мире изображение шиповидного белка (он же спайк-белок - spike protein) нового штамма "омикрон", на лабораторной реконструкции выделены множество мутаций.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760966835.html

италия

кампания (италия)

милан

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италия, коронавирус covid-19, в мире, здоровье - общество, кампания (италия), коронавирусы, милан