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В Новосибирске проверят данные об изменении маршрута трамвая из-за обеда
В Новосибирске проверят данные об изменении маршрута трамвая из-за обеда - РИА Новости, 27.11.2021
В Новосибирске проверят данные об изменении маршрута трамвая из-за обеда
Прокуратура в Новосибирске организовала проверку после сообщений о том, что водитель трамвая самовольно изменил маршрут из-за обеда, сообщает ведомство в... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T17:43
2021-11-27T17:43
происшествия
новосибирск
авто
трамвай
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НОВОСИБИРСК, 27 ноя – РИА Новости. Прокуратура в Новосибирске организовала проверку после сообщений о том, что водитель трамвая самовольно изменил маршрут из-за обеда, сообщает ведомство в субботу.Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что водитель трамвая №2 заявил пассажирам, что не поедет на конечную этого маршрута, а поедет "на обед" по 16-му маршруту. По словам очевидцев, пассажиры, которых не устроила внезапная смена маршрута, были вынуждены покинуть салон и ждать другого трамвая."Прокуратура возьмет на контроль и проверит причины отказа в осуществлении перевозок пассажирским транспортом, оценит действия перевозчика. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
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происшествия, новосибирск, авто, трамвай
17:43 27.11.2021
 
В Новосибирске проверят данные об изменении маршрута трамвая из-за обеда

В Новосибирске проверят сообщение об изменении маршрута водителем трамвая из-за обеда

© РИА Новости / Павел КомаровЛенинский район Новосибирска зимой
Ленинский район Новосибирска зимой - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© РИА Новости / Павел Комаров
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 27 ноя – РИА Новости. Прокуратура в Новосибирске организовала проверку после сообщений о том, что водитель трамвая самовольно изменил маршрут из-за обеда, сообщает ведомство в субботу.
Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что водитель трамвая №2 заявил пассажирам, что не поедет на конечную этого маршрута, а поедет "на обед" по 16-му маршруту. По словам очевидцев, пассажиры, которых не устроила внезапная смена маршрута, были вынуждены покинуть салон и ждать другого трамвая.
"Прокуратура возьмет на контроль и проверит причины отказа в осуществлении перевозок пассажирским транспортом, оценит действия перевозчика. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияНовосибирскАвтоТрамвай
 
 
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