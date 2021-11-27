https://ria.ru/20211127/obed-1761050903.html

В Новосибирске проверят данные об изменении маршрута трамвая из-за обеда

В Новосибирске проверят данные об изменении маршрута трамвая из-за обеда - РИА Новости, 27.11.2021

В Новосибирске проверят данные об изменении маршрута трамвая из-за обеда

Прокуратура в Новосибирске организовала проверку после сообщений о том, что водитель трамвая самовольно изменил маршрут из-за обеда, сообщает ведомство в... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T17:43

2021-11-27T17:43

2021-11-27T17:43

происшествия

новосибирск

авто

трамвай

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НОВОСИБИРСК, 27 ноя – РИА Новости. Прокуратура в Новосибирске организовала проверку после сообщений о том, что водитель трамвая самовольно изменил маршрут из-за обеда, сообщает ведомство в субботу.Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что водитель трамвая №2 заявил пассажирам, что не поедет на конечную этого маршрута, а поедет "на обед" по 16-му маршруту. По словам очевидцев, пассажиры, которых не устроила внезапная смена маршрута, были вынуждены покинуть салон и ждать другого трамвая."Прокуратура возьмет на контроль и проверит причины отказа в осуществлении перевозок пассажирским транспортом, оценит действия перевозчика. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211127/pogonya-1761028933.html

новосибирск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новосибирск, авто, трамвай