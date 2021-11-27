https://ria.ru/20211127/music-1760920451.html
Серябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки недели
Серябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки недели - РИА Новости, 27.11.2021
Серябкиной "HOLODNO", а Слава "голодает": музыкальные новинки недели
Витрины магазинов уже наполняются мишурой и фигурками тигров, а прилавки гирляндами и елочными игрушками. О приближении зимы и новогодних праздниках запели и... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T01:14
2021-11-27T01:14
2021-11-27T01:14
культура
новости культуры
музыка
джастин тимберлейк
михаил гуцериев
виктор дробыш
юлия зиверт (zivert)
ольга серябкина
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Галина Соколова. Витрины магазинов уже наполняются мишурой и фигурками тигров, а прилавки гирляндами и елочными игрушками. О приближении зимы и новогодних праздниках запели и артисты. Новая музыка, вышедшая на этой неделе — в подборке РИА Новости. "Кабы не было зимы": Zivert заряжает предновогодним вайбом вместе с LYRIQ и "Простоквашино"Zivert (Юлия Зиверт) и LYRIQ (Кирилл Гуд) представили праздничный ремикс на новогодний хит "Кабы не было зимы" из мультфильма "Простоквашино".Zivert и LYRIQ сильно отошли от оригинала, оставив лишь узнаваемые "ла-ла-ла ла ла-ла-ла" и слова. Новые ритмы и мелодика звучат свежо и современно. Если раньше под "Кабы не было зимы" хотелось сидеть дома и наблюдать за метелью, то теперь на месте устоять практически невозможно. Это отметили и первые слушатели. Многие написали, что это "будущий новогодний хит", а у кого-то даже появилось праздничное настроение. Ольге Серябкиной "HOLODNO". Разбираемся — почему?Экс-солистка группы "Serebro", которая удачно вышла замуж, а на днях впервые стала мамой, неожиданно выпустила тоскливый трек под названием "HOLODNO".В песне Ольга Серябкина рассказывает об отношениях, в которых произошел разлад. Причину артистка не раскрывает, но, судя по всему, в этом как-то замешана зима. С другой стороны, какая разница — кто виноват, когда в тексте есть такие слова, как: "Холодно, холод, но в нас любовь". Это же будущая цитата, которая покорит инстаграм и тикток.Макс Барских и его "грязные танцы" в "Tequila Sunrise"Почти сразу после успеха на международной премии MTV EMA 2021, где Макс Барских стал лауреатом в номинации "Лучший артист по версии MTV Россия", певец выпустил страстный англоязычный трек "Tequila Sunrise" и клип на него.В клипе с помощью танцевальных движений в стиле контемпорари артист рассказывает об одиночестве, страсти, ревности и магнетизме между людьми. "Чтобы рассказать эту историю, мы совместили кино и театральное повествование. Это позволило максимально оголить чувства, которыми Макс делится в песне", — рассказал режиссер видео Алан Бадоев. Трек "Tequila Sunrise" войдет в новый альбом музыканта, дата выхода которого пока не объявлена. Джастин Тимберлейк и Анна Кендрик снова спели за троллей в песне "Together Now"Певец и продюсер поделился в Сети треком "Together Now" из новогоднего спецвыпуска мультфильма "Тролли" под названием "Trolls Holiday in Harmony". Тимберлейк, который в оригинальной франшизе DreamWorks озвучил смелого Цветана, спел вместе с Анной Кендрик (королева Поппи), а также Андерсоном Паком, Энтони Рамосом и Эстер Дин. "Together Now" получилась доброй, веселой и танцевальной, как, в общем, почти все песни из "Троллей". В получасовом мюзикле Поппи и ее друзья принимают участие в первом ежегодном обмене секретными подарками, но без приключений даже это событие не обойдется. Премьера мультфильма состоялась 26 ноября на телеканале NBC. Слава и ее "Голодная любовь"Артистка представила новую душевную песню. Слова к ней написал поэт Михаил Гуцериев, а музыку сочинили Виктор Дробыш и Тимофей Леонтьев. В композиции Слава (она же Анастасия Сланевская) буквально кричит о том, что "голодает" по любви и сравнивает свое душевное состояние со "зверем в клетке". Ее эмоциональное пение дополняют мощный ритм, синтезатор и бэк-вокал. Где теперь, как не в Кремлевском, исполнять "Голодную любовь".
https://ria.ru/20211125/nalich-1760662586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, музыка, джастин тимберлейк, михаил гуцериев, виктор дробыш, юлия зиверт (zivert), ольга серябкина, певица слава (анастасия сланевская), макс барских
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости, Галина Соколова. Витрины магазинов уже наполняются мишурой и фигурками тигров, а прилавки гирляндами и елочными игрушками. О приближении зимы и новогодних праздниках запели и артисты. Новая музыка, вышедшая на этой неделе — в подборке РИА Новости.
"Кабы не было зимы": Zivert заряжает предновогодним вайбом вместе с LYRIQ и "Простоквашино"
Zivert (Юлия Зиверт) и LYRIQ (Кирилл Гуд) представили праздничный ремикс на новогодний хит "Кабы не было зимы" из мультфильма "Простоквашино".
"Вашу маму и тут и там показывают", — процитировала Zivert слова почтальона Печкина в Instagram. — "Простоквашино" — моя главная детская любовь. Так что ловите нашу с LYRIQ праздничную переработку на песню "Кабы не было зимы".
Zivert и LYRIQ сильно отошли от оригинала, оставив лишь узнаваемые "ла-ла-ла ла ла-ла-ла" и слова. Новые ритмы и мелодика звучат свежо и современно. Если раньше под "Кабы не было зимы" хотелось сидеть дома и наблюдать за метелью, то теперь на месте устоять практически невозможно.
Это отметили и первые слушатели. Многие написали, что это "будущий новогодний хит", а у кого-то даже появилось праздничное настроение.
Ольге Серябкиной "HOLODNO". Разбираемся — почему?
Экс-солистка группы "Serebro", которая удачно вышла замуж, а на днях впервые стала мамой, неожиданно выпустила тоскливый трек под названием "HOLODNO".
В песне Ольга Серябкина рассказывает об отношениях, в которых произошел разлад. Причину артистка не раскрывает, но, судя по всему, в этом как-то замешана зима. С другой стороны, какая разница — кто виноват, когда в тексте есть такие слова, как: "Холодно, холод, но в нас любовь". Это же будущая цитата, которая покорит инстаграм и тикток.
Макс Барских и его "грязные танцы" в "Tequila Sunrise"
Почти сразу после успеха на международной премии MTV EMA 2021, где Макс Барских стал
лауреатом в номинации "Лучший артист по версии MTV Россия", певец выпустил страстный англоязычный трек "Tequila Sunrise" и клип на него.
"С одной стороны, "Tequila Sunrise" — это песня об отчаянном одиночестве, но с другой, в ней столько страсти, что трудно остаться на месте и не отпустить свое тело на поиски танцевального притяжения", — рассказал Барских.
В клипе с помощью танцевальных движений в стиле контемпорари артист рассказывает об одиночестве, страсти, ревности и магнетизме между людьми. "Чтобы рассказать эту историю, мы совместили кино и театральное повествование. Это позволило максимально оголить чувства, которыми Макс делится в песне", — рассказал режиссер видео Алан Бадоев.
Трек "Tequila Sunrise" войдет в новый альбом музыканта, дата выхода которого пока не объявлена.
Джастин Тимберлейк и Анна Кендрик снова спели за троллей в песне "Together Now"
Певец и продюсер поделился в Сети треком "Together Now" из новогоднего спецвыпуска мультфильма "Тролли" под названием "Trolls Holiday in Harmony".
Тимберлейк, который в оригинальной франшизе DreamWorks озвучил смелого Цветана, спел вместе с Анной Кендрик (королева Поппи), а также Андерсоном Паком, Энтони Рамосом и Эстер Дин. "Together Now" получилась доброй, веселой и танцевальной, как, в общем, почти все песни из "Троллей".
В получасовом мюзикле Поппи и ее друзья принимают участие в первом ежегодном обмене секретными подарками, но без приключений даже это событие не обойдется. Премьера мультфильма состоялась 26 ноября на телеканале NBC.
Слава и ее "Голодная любовь"
Артистка представила новую душевную песню. Слова к ней написал поэт Михаил Гуцериев, а музыку сочинили Виктор Дробыш и Тимофей Леонтьев.
В композиции Слава (она же Анастасия Сланевская) буквально кричит о том, что "голодает" по любви и сравнивает свое душевное состояние со "зверем в клетке". Ее эмоциональное пение дополняют мощный ритм, синтезатор и бэк-вокал.
Где теперь, как не в Кремлевском, исполнять "Голодную любовь".