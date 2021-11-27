https://ria.ru/20211127/mongoliya-1761063705.html

Россия может покрыть энергодефицит в Монголии за отказ от строительства ГЭС

Россия может покрыть энергодефицит в Монголии за отказ от строительства ГЭС - РИА Новости, 27.11.2021

Россия может покрыть энергодефицит в Монголии за отказ от строительства ГЭС

Россия негативно относится к проектам Монголии построить ГЭС на реках, впадающих в Байкал, и предлагает покрыть дефицит энергии за счет поставок мощностей с... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T19:56

2021-11-27T19:56

2021-11-27T19:56

экономика

монголия

юнеско

байкал

селенга

виктория абрамченко

россия

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УЛАН-БАТОР, 27 ноя - РИА Новости. Россия негативно относится к проектам Монголии построить ГЭС на реках, впадающих в Байкал, и предлагает покрыть дефицит энергии за счет поставок мощностей с Гусиноозёрской ГРЭС, сообщил журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе своего визита в Монголию.Как сообщалось ранее, проект строительства ГЭС в Монголии включает сооружение ГЭС Шурэн на Селенге и двух ГЭС на притоках Селенги - реке Орхон и Эгийн-гол. Россия считает, что данный проект представляет серьезную экологическую угрозу для озера Байкал."Для РФ этот вопрос очень чувствительный (строительство Монголией ГЭС на притоках Селенги - ред.). Мы готовимся принимать у себя комиссию ЮНЕСКО в следующем году в Казани. Для нас принципиально важно сохранить хрупкую экосистему Байкала. При этом мы слышим монгольских партнеров, что им не хватает генерирующих мощностей на территории Монголии, поэтому мы готовы оказать необходимую помощь, например, с Гусиноозёрской ГРЭС дать необходимые мощности", - сказала Абрамченко.В пресс-релизе по итогам встречи Межправительственной комиссии по вопросам экономического и научно-технического сотрудничества Монголии и России отмечается, что приоритетом для обеих сторон является вопрос покрытия дефицита электроэнергии в Монголии.

https://ria.ru/20211127/baykal-1761062275.html

монголия

байкал

селенга

россия

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экономика, монголия, юнеско, байкал, селенга, виктория абрамченко, россия