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https://ria.ru/20211127/mongoliya-1761063705.html
Россия может покрыть энергодефицит в Монголии за отказ от строительства ГЭС
Россия может покрыть энергодефицит в Монголии за отказ от строительства ГЭС - РИА Новости, 27.11.2021
Россия может покрыть энергодефицит в Монголии за отказ от строительства ГЭС
Россия негативно относится к проектам Монголии построить ГЭС на реках, впадающих в Байкал, и предлагает покрыть дефицит энергии за счет поставок мощностей с... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T19:56
2021-11-27T19:56
экономика
монголия
юнеско
байкал
селенга
виктория абрамченко
россия
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УЛАН-БАТОР, 27 ноя - РИА Новости. Россия негативно относится к проектам Монголии построить ГЭС на реках, впадающих в Байкал, и предлагает покрыть дефицит энергии за счет поставок мощностей с Гусиноозёрской ГРЭС, сообщил журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе своего визита в Монголию.Как сообщалось ранее, проект строительства ГЭС в Монголии включает сооружение ГЭС Шурэн на Селенге и двух ГЭС на притоках Селенги - реке Орхон и Эгийн-гол. Россия считает, что данный проект представляет серьезную экологическую угрозу для озера Байкал."Для РФ этот вопрос очень чувствительный (строительство Монголией ГЭС на притоках Селенги - ред.). Мы готовимся принимать у себя комиссию ЮНЕСКО в следующем году в Казани. Для нас принципиально важно сохранить хрупкую экосистему Байкала. При этом мы слышим монгольских партнеров, что им не хватает генерирующих мощностей на территории Монголии, поэтому мы готовы оказать необходимую помощь, например, с Гусиноозёрской ГРЭС дать необходимые мощности", - сказала Абрамченко.В пресс-релизе по итогам встречи Межправительственной комиссии по вопросам экономического и научно-технического сотрудничества Монголии и России отмечается, что приоритетом для обеих сторон является вопрос покрытия дефицита электроэнергии в Монголии.
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экономика, монголия, юнеско, байкал, селенга, виктория абрамченко, россия
19:56 27.11.2021
 
Россия может покрыть энергодефицит в Монголии за отказ от строительства ГЭС

Россия предложила Монголии покрыть энергодефицит в обмен на отказ от строительства ГЭС

© "Красный квадрат" (2020)Кадр из фильма "Байкал. Удивительные приключения Юмы"
Кадр из фильма Байкал. Удивительные приключения Юмы
© "Красный квадрат" (2020)
Читать ria.ru в
УЛАН-БАТОР, 27 ноя - РИА Новости. Россия негативно относится к проектам Монголии построить ГЭС на реках, впадающих в Байкал, и предлагает покрыть дефицит энергии за счет поставок мощностей с Гусиноозёрской ГРЭС, сообщил журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе своего визита в Монголию.
Как сообщалось ранее, проект строительства ГЭС в Монголии включает сооружение ГЭС Шурэн на Селенге и двух ГЭС на притоках Селенги - реке Орхон и Эгийн-гол. Россия считает, что данный проект представляет серьезную экологическую угрозу для озера Байкал.
"Для РФ этот вопрос очень чувствительный (строительство Монголией ГЭС на притоках Селенги - ред.). Мы готовимся принимать у себя комиссию ЮНЕСКО в следующем году в Казани. Для нас принципиально важно сохранить хрупкую экосистему Байкала. При этом мы слышим монгольских партнеров, что им не хватает генерирующих мощностей на территории Монголии, поэтому мы готовы оказать необходимую помощь, например, с Гусиноозёрской ГРЭС дать необходимые мощности", - сказала Абрамченко.
В пресс-релизе по итогам встречи Межправительственной комиссии по вопросам экономического и научно-технического сотрудничества Монголии и России отмечается, что приоритетом для обеих сторон является вопрос покрытия дефицита электроэнергии в Монголии.
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ЭкономикаМонголияЮНЕСКОБайкалСеленгаВиктория АбрамченкоРоссия
 
 
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