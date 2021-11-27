https://ria.ru/20211127/modem-1760998877.html

Начались испытания модема для спутниковой связи в труднодоступных регионах

Начались испытания модема для спутниковой связи в труднодоступных регионах - РИА Новости, 27.11.2021

Начались испытания модема для спутниковой связи в труднодоступных регионах

В России начались испытания модема, который позволит использовать систему "ЭРА-ГЛОНАСС" в труднодоступных регионах, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T03:14

2021-11-27T03:14

2021-11-27T09:40

наука

общество

технологии

москва

глонасс (система навигации)

восточный (космодром)

спутниковая система "гонец"

эра-глонасс

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В России начались испытания модема, который позволит использовать систему "ЭРА-ГЛОНАСС" в труднодоступных регионах, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Спутниковая система "Гонец".Отмечается, что модем будет поддерживать доставку сигнала вызова экстренных служб с помощью альтернативных спутниковых каналов связи. С помощью такого устройства можно будет отправлять экстренные сообщения "ЭРА-ГЛОНАСС" из любой точки России, включая районы с недостаточным или отсутствующим покрытием услугами наземных сетей.На испытаниях отрабатывается наземная передача данных по тестовому каналу в условиях, приближенных к реальным. Перспективный модем можно будет настроить под определенные параметры, а само устройство сделано максимально компактным и энергоэффективным.Ранее гендиректор компании "Спутниковая система "Гонец" Павел Черенков сообщил, что система "Глонасс" с помощью спутников "Гонец" сможет оказывать помощь попавшим в беду водителям в отдаленных регионах, где GSM-связь не работает, в особенности тем, кто ездит по зимникам.Система "ЭРА-ГЛОНАСС" предназначена для автоматического или ручного вызова экстренных служб в случае ДТП.С 2005 года на орбиту выведены 22 спутника "Гонец-М". Следующий запуск трех аппаратов намечается в 2022 году с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный. Еще шесть спутников планируется отправить в космос до 2026 года.Низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в глобальном масштабе, включая удаленные и труднодоступные районы, в том числе территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга. Штатная группировка системы включает 12 спутников — по три аппарата в четырех орбитальных плоскостях.

https://ria.ru/20211027/svyaz-1756534761.html

https://ria.ru/20211008/internet-1753601596.html

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общество, технологии, москва, глонасс (система навигации), восточный (космодром), спутниковая система "гонец", эра-глонасс, россия