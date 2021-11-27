03:14 27.11.2021 (обновлено: 09:40 27.11.2021)
Начались испытания модема для спутниковой связи в труднодоступных регионах
В России начались испытания модема для спутниковой связи в труднодоступных регионах
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В России начались испытания модема, который позволит использовать систему "ЭРА-ГЛОНАСС" в труднодоступных регионах, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Спутниковая система "Гонец".
"АО "Спутниковая система "Гонец" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") совместно с ЗАО ГК "Навигатор" приступило к испытаниям перспективного модема, который будет использоваться в линейке интеллектуальных навигационных терминалов "ЭРА-ГЛОНАСС", — говорится в сообщении.
Отмечается, что модем будет поддерживать доставку сигнала вызова экстренных служб с помощью альтернативных спутниковых каналов связи. С помощью такого устройства можно будет отправлять экстренные сообщения "ЭРА-ГЛОНАСС" из любой точки России, включая районы с недостаточным или отсутствующим покрытием услугами наземных сетей.
На испытаниях отрабатывается наземная передача данных по тестовому каналу в условиях, приближенных к реальным. Перспективный модем можно будет настроить под определенные параметры, а само устройство сделано максимально компактным и энергоэффективным.
Ранее гендиректор компании "Спутниковая система "Гонец" Павел Черенков сообщил, что система "Глонасс" с помощью спутников "Гонец" сможет оказывать помощь попавшим в беду водителям в отдаленных регионах, где GSM-связь не работает, в особенности тем, кто ездит по зимникам.
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" предназначена для автоматического или ручного вызова экстренных служб в случае ДТП.
С 2005 года на орбиту выведены 22 спутника "Гонец-М". Следующий запуск трех аппаратов намечается в 2022 году с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный. Еще шесть спутников планируется отправить в космос до 2026 года.
Низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в глобальном масштабе, включая удаленные и труднодоступные районы, в том числе территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга. Штатная группировка системы включает 12 спутников — по три аппарата в четырех орбитальных плоскостях.