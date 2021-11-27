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Наука
https://ria.ru/20211127/modem-1760998877.html
Начались испытания модема для спутниковой связи в труднодоступных регионах
Начались испытания модема для спутниковой связи в труднодоступных регионах - РИА Новости, 27.11.2021
Начались испытания модема для спутниковой связи в труднодоступных регионах
В России начались испытания модема, который позволит использовать систему "ЭРА-ГЛОНАСС" в труднодоступных регионах, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T03:14
2021-11-27T09:40
наука
общество
технологии
москва
глонасс (система навигации)
восточный (космодром)
спутниковая система "гонец"
эра-глонасс
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В России начались испытания модема, который позволит использовать систему "ЭРА-ГЛОНАСС" в труднодоступных регионах, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Спутниковая система "Гонец".Отмечается, что модем будет поддерживать доставку сигнала вызова экстренных служб с помощью альтернативных спутниковых каналов связи. С помощью такого устройства можно будет отправлять экстренные сообщения "ЭРА-ГЛОНАСС" из любой точки России, включая районы с недостаточным или отсутствующим покрытием услугами наземных сетей.На испытаниях отрабатывается наземная передача данных по тестовому каналу в условиях, приближенных к реальным. Перспективный модем можно будет настроить под определенные параметры, а само устройство сделано максимально компактным и энергоэффективным.Ранее гендиректор компании "Спутниковая система "Гонец" Павел Черенков сообщил, что система "Глонасс" с помощью спутников "Гонец" сможет оказывать помощь попавшим в беду водителям в отдаленных регионах, где GSM-связь не работает, в особенности тем, кто ездит по зимникам.Система "ЭРА-ГЛОНАСС" предназначена для автоматического или ручного вызова экстренных служб в случае ДТП.С 2005 года на орбиту выведены 22 спутника "Гонец-М". Следующий запуск трех аппаратов намечается в 2022 году с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный. Еще шесть спутников планируется отправить в космос до 2026 года.Низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в глобальном масштабе, включая удаленные и труднодоступные районы, в том числе территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга. Штатная группировка системы включает 12 спутников — по три аппарата в четырех орбитальных плоскостях.
https://ria.ru/20211027/svyaz-1756534761.html
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общество, технологии, москва, глонасс (система навигации), восточный (космодром), спутниковая система "гонец", эра-глонасс, россия
03:14 27.11.2021 (обновлено: 09:40 27.11.2021)
 
Начались испытания модема для спутниковой связи в труднодоступных регионах

В России начались испытания модема для спутниковой связи в труднодоступных регионах

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКосмический аппарат "Гонец-М"
Космический аппарат Гонец-М - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В России начались испытания модема, который позволит использовать систему "ЭРА-ГЛОНАСС" в труднодоступных регионах, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Спутниковая система "Гонец".

"АО "Спутниковая система "Гонец" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") совместно с ЗАО ГК "Навигатор" приступило к испытаниям перспективного модема, который будет использоваться в линейке интеллектуальных навигационных терминалов "ЭРА-ГЛОНАСС", — говорится в сообщении.

Отмечается, что модем будет поддерживать доставку сигнала вызова экстренных служб с помощью альтернативных спутниковых каналов связи. С помощью такого устройства можно будет отправлять экстренные сообщения "ЭРА-ГЛОНАСС" из любой точки России, включая районы с недостаточным или отсутствующим покрытием услугами наземных сетей.
На испытаниях отрабатывается наземная передача данных по тестовому каналу в условиях, приближенных к реальным. Перспективный модем можно будет настроить под определенные параметры, а само устройство сделано максимально компактным и энергоэффективным.
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Система "ЭРА-ГЛОНАСС" предназначена для автоматического или ручного вызова экстренных служб в случае ДТП.
С 2005 года на орбиту выведены 22 спутника "Гонец-М". Следующий запуск трех аппаратов намечается в 2022 году с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный. Еще шесть спутников планируется отправить в космос до 2026 года.
Низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в глобальном масштабе, включая удаленные и труднодоступные районы, в том числе территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга. Штатная группировка системы включает 12 спутников — по три аппарата в четырех орбитальных плоскостях.
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НаукаОбществоТехнологииМоскваГЛОНАСС (система навигации)Восточный (космодром)Спутниковая система "Гонец"ЭРА-ГЛОНАССРоссия
 
 
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