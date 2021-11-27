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Погранслужба Литвы готова к "вторжению" мигрантов, сообщили СМИ
Погранслужба Литвы готова к "вторжению" мигрантов, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.11.2021
Погранслужба Литвы готова к "вторжению" мигрантов, сообщили СМИ
Благодаря активной помощи армии и полиции Литвы, погранслужба сможет быстро мобилизовать свои силы в случае возможного "вооруженного вторжения" мигрантов со... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T14:24
2021-11-27T14:24
в мире
белоруссия
минск
латвия
александр лукашенко
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Благодаря активной помощи армии и полиции Литвы, погранслужба сможет быстро мобилизовать свои силы в случае возможного "вооруженного вторжения" мигрантов со стороны Белоруссии, заявил глава службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас в интервью изданию "Летувос ритас"."Действия нашей службы в последнее время мы согласуем с армией страны, поскольку один из возможных сценариев со стороны незаконных мигрантов – вооруженное вторжение… Особенно помогают армия и полиция, поэтому мы сможем оперативно мобилизовать силы, если все-таки возникнут попытки организовать вооруженное вторжение в нашу страну", - сказал Любаевас.Глава погранслужбы также отметил, что на прошлой неделе были обнаружены пути доставки мигрантов на территорию Литвы. "Уже ясно, что их перевозку организуют и граждане других стран. В последнее время установлено, что среди них немало граждан Украины с разрешением на проживание в Польше", - сказал он.По словам Любаеваса, на границе Литвы и Белоруссии сейчас находится около 1000-1500 мигрантов. Уже построено заграждение из колючей проволоки длиной более ста километров, до осени следующего года планируется построить и забор.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211126/migranty-1760906325.html
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в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:24 27.11.2021
 
Погранслужба Литвы готова к "вторжению" мигрантов, сообщили СМИ

Летувос ритас: погранслужба Литвы готова к "вооруженному вторжению" мигрантов на границе

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЛюди греются у костра в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Люди греются у костра в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Благодаря активной помощи армии и полиции Литвы, погранслужба сможет быстро мобилизовать свои силы в случае возможного "вооруженного вторжения" мигрантов со стороны Белоруссии, заявил глава службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас в интервью изданию "Летувос ритас".
"Действия нашей службы в последнее время мы согласуем с армией страны, поскольку один из возможных сценариев со стороны незаконных мигрантов – вооруженное вторжение… Особенно помогают армия и полиция, поэтому мы сможем оперативно мобилизовать силы, если все-таки возникнут попытки организовать вооруженное вторжение в нашу страну", - сказал Любаевас.
Раздача гуманитарной помощи в лагере нелегальных мигрантов возле пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 15:50
В Белоруссию прибыл гуманитарный груз для беженцев, предоставленный ВОЗ
Глава погранслужбы также отметил, что на прошлой неделе были обнаружены пути доставки мигрантов на территорию Литвы. "Уже ясно, что их перевозку организуют и граждане других стран. В последнее время установлено, что среди них немало граждан Украины с разрешением на проживание в Польше", - сказал он.
По словам Любаеваса, на границе Литвы и Белоруссии сейчас находится около 1000-1500 мигрантов. Уже построено заграждение из колючей проволоки длиной более ста километров, до осени следующего года планируется построить и забор.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает в лагере мигрантов с Ближнего Востока, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 14:40
Лукашенко прокомментировал отказ ЕС разговаривать о беженцах
 
В миреБелоруссияМинскЛатвияАлександр ЛукашенкоСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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