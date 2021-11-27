https://ria.ru/20211127/migranty-1761032462.html

Погранслужба Литвы готова к "вторжению" мигрантов, сообщили СМИ

Погранслужба Литвы готова к "вторжению" мигрантов, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.11.2021

Погранслужба Литвы готова к "вторжению" мигрантов, сообщили СМИ

Благодаря активной помощи армии и полиции Литвы, погранслужба сможет быстро мобилизовать свои силы в случае возможного "вооруженного вторжения" мигрантов со... РИА Новости, 27.11.2021

2021-11-27T14:24

2021-11-27T14:24

2021-11-27T14:24

в мире

белоруссия

минск

латвия

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759108313_0:280:3141:2047_1920x0_80_0_0_2f8aabc72bdbaead550168963418b790.jpg

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Благодаря активной помощи армии и полиции Литвы, погранслужба сможет быстро мобилизовать свои силы в случае возможного "вооруженного вторжения" мигрантов со стороны Белоруссии, заявил глава службы охраны государственной границы Литвы Рустамас Любаевас в интервью изданию "Летувос ритас"."Действия нашей службы в последнее время мы согласуем с армией страны, поскольку один из возможных сценариев со стороны незаконных мигрантов – вооруженное вторжение… Особенно помогают армия и полиция, поэтому мы сможем оперативно мобилизовать силы, если все-таки возникнут попытки организовать вооруженное вторжение в нашу страну", - сказал Любаевас.Глава погранслужбы также отметил, что на прошлой неделе были обнаружены пути доставки мигрантов на территорию Литвы. "Уже ясно, что их перевозку организуют и граждане других стран. В последнее время установлено, что среди них немало граждан Украины с разрешением на проживание в Польше", - сказал он.По словам Любаеваса, на границе Литвы и Белоруссии сейчас находится около 1000-1500 мигрантов. Уже построено заграждение из колючей проволоки длиной более ста километров, до осени следующего года планируется построить и забор.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211126/migranty-1760906325.html

https://ria.ru/20211126/migranty-1760889211.html

белоруссия

минск

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии