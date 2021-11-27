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Предполагаемый убийца "колбасного короля" готовится к новому побегу из СИЗО
Предполагаемый убийца "колбасного короля" готовится к новому побегу из СИЗО - РИА Новости, 27.11.2021
Предполагаемый убийца "колбасного короля" готовится к новому побегу из СИЗО
Находящийся в СИЗО-11 в подмосковном Ногинске предполагаемый убийца "колбасного короля" Александр Мавриди готовится к еще одному побегу, для этого он даже... РИА Новости, 27.11.2021
2021-11-27T03:04
2021-11-27T13:19
происшествия
молдавия
московская область (подмосковье)
москва
общественная наблюдательная комиссия
александр мальцев (синхронист)
владимир маругов
александр мавриди
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Находящийся в СИЗО-11 в подмосковном Ногинске предполагаемый убийца "колбасного короля" Александр Мавриди готовится к еще одному побегу, для этого он даже попытался сымитировать самоубийство, рассказал РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии Московской области Александр Мальцев.Мавриди — один из подозреваемый по делу об убийстве бизнесмена Владимира Маругова. В августе он сбежал из изолятора вместе с четырьмя сообщниками, осужденными за кражу, но в середине сентября его задержали.Он уточнил, что Мавриди числится на профилактическом учете как склонный к побегу и нарушениям, поэтому все его действия связывают с возможной попыткой убежать. Кроме того, как добавил правозащитник, Мавриди находится в спецблоке на двух человек, за ним ведется усиленный контроль, но в момент попытки имитации самоубийства Мавриди был один.Кроме того, предполагаемый убийца "колбасного короля" постоянно жалуется на здоровье, но в администрации считают это также стремлением совершить побег. "Он заявляет постоянно, что ему помощь медицинская нужна. Под любым предлогом пытается покинуть камеру и пристально наблюдает за порядком несения смены, изучает окружающую местность, все фиксирует", — рассказал член ОНК.По словам Мальцева, попытка имитации суицида была ориентировочно в октябре-ноябре.Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября 2020 года. По версии следствия, Паша Ахмедов и Мавриди ворвались в дом бизнесмена, связали его с сожительницей и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, Маругов был уже мертв. Побег из изолятора в Истре произошел 6 августа, среди сбежавших был Мавриди и четверо его сообщников, которые осуждены за кражу. Все сбежавшие — уроженцы Молдавии.Мавриди был задержан 13 сентября. На допросе он рассказал, что скрывался в заброшенных строениях в Москве и области. В его рюкзаке нашли три тысячи долларов, 1350 евро, 70 тысяч рублей.
https://ria.ru/20211005/yusupov-1753072213.html
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молдавия
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происшествия, молдавия, московская область (подмосковье), москва, общественная наблюдательная комиссия, александр мальцев (синхронист), владимир маругов, александр мавриди
03:04 27.11.2021 (обновлено: 13:19 27.11.2021)
 
Предполагаемый убийца "колбасного короля" готовится к новому побегу из СИЗО

Член ОНК Мальцев: предполагаемый убийца "колбасного короля" Мавриди готовится к побегу

© СК РФЗадержанный Александр Мавриди
Задержанный Александр Мавриди
© СК РФ
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Находящийся в СИЗО-11 в подмосковном Ногинске предполагаемый убийца "колбасного короля" Александр Мавриди готовится к еще одному побегу, для этого он даже попытался сымитировать самоубийство, рассказал РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии Московской области Александр Мальцев.
Мавриди — один из подозреваемый по делу об убийстве бизнесмена Владимира Маругова. В августе он сбежал из изолятора вместе с четырьмя сообщниками, осужденными за кражу, но в середине сентября его задержали.

"Со слов администрации, он эту суицидальную активность имитирует — там был какой-то похожий акт на самоубийство. Но в самом СИЗО считают, что это связано с подготовкой к очередному побегу", — сказал Мальцев.

Он уточнил, что Мавриди числится на профилактическом учете как склонный к побегу и нарушениям, поэтому все его действия связывают с возможной попыткой убежать. Кроме того, как добавил правозащитник, Мавриди находится в спецблоке на двух человек, за ним ведется усиленный контроль, но в момент попытки имитации самоубийства Мавриди был один.
Кроме того, предполагаемый убийца "колбасного короля" постоянно жалуется на здоровье, но в администрации считают это также стремлением совершить побег. "Он заявляет постоянно, что ему помощь медицинская нужна. Под любым предлогом пытается покинуть камеру и пристально наблюдает за порядком несения смены, изучает окружающую местность, все фиксирует", — рассказал член ОНК.
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По словам Мальцева, попытка имитации суицида была ориентировочно в октябре-ноябре.
Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября 2020 года. По версии следствия, Паша Ахмедов и Мавриди ворвались в дом бизнесмена, связали его с сожительницей и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, Маругов был уже мертв. Побег из изолятора в Истре произошел 6 августа, среди сбежавших был Мавриди и четверо его сообщников, которые осуждены за кражу. Все сбежавшие — уроженцы Молдавии.
Мавриди был задержан 13 сентября. На допросе он рассказал, что скрывался в заброшенных строениях в Москве и области. В его рюкзаке нашли три тысячи долларов, 1350 евро, 70 тысяч рублей.
Задержанный Александр Мавриди. Кадр видео
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ПроисшествияМолдавияМосковская область (Подмосковье)МоскваОбщественная наблюдательная комиссияАлександр Мальцев (синхронист)Владимир МаруговАлександр Мавриди
 
 
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