03:04 27.11.2021 (обновлено: 13:19 27.11.2021)
Предполагаемый убийца "колбасного короля" готовится к новому побегу из СИЗО
Член ОНК Мальцев: предполагаемый убийца "колбасного короля" Мавриди готовится к побегу
© СК РФЗадержанный Александр Мавриди
© СК РФ
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Находящийся в СИЗО-11 в подмосковном Ногинске предполагаемый убийца "колбасного короля" Александр Мавриди готовится к еще одному побегу, для этого он даже попытался сымитировать самоубийство, рассказал РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии Московской области Александр Мальцев.
Мавриди — один из подозреваемый по делу об убийстве бизнесмена Владимира Маругова. В августе он сбежал из изолятора вместе с четырьмя сообщниками, осужденными за кражу, но в середине сентября его задержали.
"Со слов администрации, он эту суицидальную активность имитирует — там был какой-то похожий акт на самоубийство. Но в самом СИЗО считают, что это связано с подготовкой к очередному побегу", — сказал Мальцев.
Он уточнил, что Мавриди числится на профилактическом учете как склонный к побегу и нарушениям, поэтому все его действия связывают с возможной попыткой убежать. Кроме того, как добавил правозащитник, Мавриди находится в спецблоке на двух человек, за ним ведется усиленный контроль, но в момент попытки имитации самоубийства Мавриди был один.
Кроме того, предполагаемый убийца "колбасного короля" постоянно жалуется на здоровье, но в администрации считают это также стремлением совершить побег. "Он заявляет постоянно, что ему помощь медицинская нужна. Под любым предлогом пытается покинуть камеру и пристально наблюдает за порядком несения смены, изучает окружающую местность, все фиксирует", — рассказал член ОНК.
По словам Мальцева, попытка имитации суицида была ориентировочно в октябре-ноябре.
Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября 2020 года. По версии следствия, Паша Ахмедов и Мавриди ворвались в дом бизнесмена, связали его с сожительницей и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, Маругов был уже мертв. Побег из изолятора в Истре произошел 6 августа, среди сбежавших был Мавриди и четверо его сообщников, которые осуждены за кражу. Все сбежавшие — уроженцы Молдавии.
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